Başsavcı kazada yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ile Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat Mutlu'nun da aralarında bulunduğu yedi kişi yaralandı.





KAMYONET KONTROLDEN ÇIKTI





Kaza bugün akşam saatlerinde, Tilkitepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 47 AAJ 015 plakalı otomobil, 33 DHU 92 plakalı kamyonete çarptı.





Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet aynı yönde giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cipe çarptı.





Zincirleme kazada cipte bulunan Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat Mutlu ile otomobil ve kamyonette bulunan sekiz kişi yaralandı.





BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ





Araçlarda sıkışanlar itfaiye ekiplerince çevredekilerin de yardımıyla çıkarıldı. Sağlık görevlileri sekiz yaralıyı ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne götürdü.





Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mervan Yılmaz (18) bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Mardin’e sevk edilirken, diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.