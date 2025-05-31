Samanyolu Haber /Gündem / Başsavcı Vekili'ne “Hukuk tanımıyorsun” diyen İBB personeli tutuklandı /31 Mayıs 2025 22:19

Başsavcı Vekili'ne “Hukuk tanımıyorsun” diyen İBB personeli tutuklandı

İBB çalışanı Nuri Başkapan, “İmamoğlu’nun afişlerini yasaklayan İstanbul Başsavcı Vekili hukuk tanımıyorsun. O zaman ben de seni tanımıyorum, gönderdiğin yazıyı kabul etmiyorum…” dediği için tutuklandı

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BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı Nuri Başkapan sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklandı.

Başkapan, 29 Mayıs’ta sosyal medya hesabından paylaştığı videoda,

“Sayın Ekrem İmamoğlu’nun posterlerini, afişlerini yasaklayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili’ne buradan şunu söylüyorum, gönderdiğin bu yazı kanunsuz, hukuksuzdur. Kanunu tanımıyorsun, hukuku tanımıyorsun, Anayasa’yı tanımıyorsun. O zaman ben de seni tanımıyorum. Senin gönderdiğin bu paçavra yazıyı asla kabul etmiyorum. Kanunu, Anayasa’yı tanımıyorsun. Eşkıya mısın sen? Bu yaptığın eşkıyalıktır…” ifadelerini kullandı.

Videoyu paylaştıktan sonra gözaltına alınan Başkapan, bugün İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından “Kaçacağına dair somu olgu var” denilerek “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçundan tutuklandı ve Silivri Cezaevine gönderildi.

Başkapan’ın avukatı Ferdi Yamar ise mahkemede, “Tutuklama, usul ve yasaya aykırıdır. Kimi hedef gösterdiği de belli değildir. Çünkü Çağlayan Adliyesi’nde 19 Başsavcı Vekili var ama kimi hedef gösterdiği dahi belli değil. Bu ifadeler eleştiri kapsamındadır, tutuklama hukukla değil öfkeyle açıklanabilir…”
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