Samanyolu Haber /Gündem / Başsavcılığın resen soruşturma gözdağına Özel'den cevap: 'Hemen benden başlasın' /20 Haziran 2025 17:29

Başsavcılığın resen soruşturma gözdağına Özel'den cevap: 'Hemen benden başlasın'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın etkin pişmanlıktan yararlananların baskı altında ifade verdiğine yönelik söylemler hakkında re'sen soruşturma başlatma kararına dair "Hemen benden başlasın" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın etkin pişmanlıktan yararlananların baskı altında ifade verdiğine yönelik söylemler hakkında re'sen soruşturma başlatacak olmasına ilişkin "Hemen benden başlasın" yorumunda bulundu.

Özel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı, partisinin haftasonları gerçekleştirdiği il mitinglerine ilişkin  "Sınavı düşünerek, öğrencileri rahatsız etmemek adına üniversite sınavları bittikten sonra Tekirdağ'da yapacağız mitingi" dedi.

Özel, şöyle konuştu:

"Kadınların çocuklarıyla tehdit edildiğini bizzat dinlemişim. Şimdi buyursun resen soruşturmayı benden başlatsın. Hiç elini korkak alıştırma, soruşturmayı başlat.  İtirafçı olmaya zorladığın kişiler bir gün senin hakkında bunu söylediğinde bu soruşturmanın muhatabı ve cezalandırılananın da sen olacağını bil. Allah katında en büyük günahlardan biridir cuma namazının akabinde caminin avlusunda bunu sana hatırlatırım Allah katında birisini birine iftira atmaya zorlamak ve onu kendi özgürlüğüyle tehdit etmek günahların en büyüğü Ekrem Bey’in."

BABACAN SORUSUNA YANIT

2023 seçimlerinden öncesinde sırasında olanlardan hepimizin alacağı çok ders var. Bu konuda sayın Babacan’ın değerlendirmelerini doğru zamanda çünkü bir seçimden hemen önce diyelim hemen sonra değil duygusallıktan arınmış biçimde doğru ve sağlıklı siyasi bir analiz olarak görüyorum. Zaten kendisinin tüm düşüncelerine bu anlamda hep saygı duymuşumdır."

"AVUKATSIZ YARGILAMA OLMAZ"

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasına da değinen Özgür Özel şunları söyledi:

"En kutsal mesleklerden biri avukatlıktır. Bir hakim var, karar verecek, bir savcı var savda bulunacak. Hakimsiz, savcısız yargılama yapılamayacağı gibi avukatsız da yargılama olamaz. Dün bir avukat tutuklandı, savunma tutuklandı. Hiçbir şeyi tanımadan, Adalet Bakanlığı'nın iznine tabi olan bir konu. Dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın yaptığı, Adalet Bakanı'nı tanımamaktır."
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