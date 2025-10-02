Samanyolu Haber /Gündem / Başsavcılık Ayşe Barım’ın tahliyesine itiraz etti /02 Ekim 2025 09:48

Başsavcılık Ayşe Barım’ın tahliyesine itiraz etti

Gezi Parkı eylemlerinde sanatçıları yönlendirdiği iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, 248 gün süren tutukluluğun ardından tahliye edildi. Mahkemenin kararına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

SHABER3.COM

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, dün yapılan ikinci duruşmada tahliye edildi. 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Barım, duruşmada suçlamaları reddetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 171 sayfalık iddianamede, Barım’ın sanatçıları eylemlere yönlendirdiği öne sürülüyor. Dava kapsamında Halit Ergenç, Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu gibi birçok ünlü isim tanık olarak dinlenmiş ve ifadeleri dosyaya girmişti.

Cezaevinden sessiz tahliye

248 gündür Silivri Cezaevi’nde bulunan Ayşe Barım, dün akşam saatlerinde avukatlarına bilgi verilmeden tahliye edildi. Cezaevi dışında yalnız başına bırakılan Barım, gazetecilerin yardımıyla en yakın akaryakıt istasyonuna götürüldü. Daha sonra ailesi tarafından teslim alındı.

Başsavcılıktan itiraz

Mahkemenin tahliye kararına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Başsavcılık, Barım’ın tutuksuz yargılanmasına yönelik karara karşı üst mahkemeye başvurdu.

Barım’ın yargılandığı davada bir sonraki duruşmanın tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak.
