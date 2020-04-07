Samanyolu Haber /Gündem / Başsavcılık Ceren Damar davasında verilen karara itiraz etti /07 Nisan 2020 07:54

Başsavcılık Ceren Damar davasında verilen karara itiraz etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceren Damar cinayetinde mahkeme kararına itiraz ederek 'Sanığın eylemleri sebebiyle ‘yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle’ kasten öldürme suçunun nitelikli halinin yanında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek’ kasten öldürme nitelikli halinden de hüküm kurulması gerek' dedi.

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Akademisyen Ceren Damar Şenel davasında mahkemenin verdiği karara itiraz eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şenel’in katili Hasan İsmail Hikmet'e "canavarca hisle veya eziyet çektirerek" kasten öldürme maddesinden de ceza verilmesi gerektiğini savundu.

Hürriyet'ten Mesut Benli'nin haberine göre, Hikmet’e "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Kararı itiraz ederek istinafa taşıyan başsavcılığın itirazında şöyle yazıldı:

“Sanığın ilk olarak tabanca kullanması sonrasında da maktuleyi 17 kez bıçaklayarak öldürmesi nazara alındığında, sanığın eylemleri sebebiyle ‘yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle’ kasten öldürme suçunun nitelikli halinin yanında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek’ kasten öldürme nitelikli halinden de hüküm kurulması gerektiği değerlendirilmekle, usul ve esas yönünden yasaya aykırı bulunduğunda kararın istinafen kaldırılması arz olunur.”
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