Samanyolu Haber /Gündem / Başsavcılık CHP'nin kapatılma talebinde kendini savundu: Sadece bildirdik! /11 Kasım 2025 22:47

Başsavcılık CHP'nin kapatılma talebinde kendini savundu: Sadece bildirdik!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kapatılmasının talep edildiği yönündeki haberleri yalanladı.

SHABER3.COM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen “çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kapatılmasının talep edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin dezenformasyon amaçlı olduğu belirtilerek, iddianamede böyle bir talebin yer almadığı ifade edildi. Açıklamada, soruşturma kapsamında partinin bazı mali usulsüzlüklerinin tespit edilmesi üzerine, kanuni zorunluluk gereği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulunulduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarında, bugün kamuoyuna duyurulan ‘İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ soruşturmasına ilişkin iddianamede ve ayrıca yine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılan yazımızda, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılmasının talep edildiği şeklinde tamamen dezenformasyon amaçlı haberler yapıldığı görülmüştür.

İlgili yazımızın konusu, soruşturma kapsamında adı geçen partinin bazı mali usulsüzlüklerinin tespit edilmesi üzerine, kanuni zorunluluk gereği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulunulmasından ibarettir.

Tamamen dezenformasyon amaçlı ve art niyetli olduğu anlaşılan bu tür yayınlara itibar edilmemesi gerekmektedir.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Başsavcılık CHP'nin kapatılma talebinde kendini savundu:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:18:10