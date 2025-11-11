Başsavcılık CHP'nin kapatılma talebinde kendini savundu: Sadece bildirdik!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen “çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kapatılmasının talep edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.



Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin dezenformasyon amaçlı olduğu belirtilerek, iddianamede böyle bir talebin yer almadığı ifade edildi. Açıklamada, soruşturma kapsamında partinin bazı mali usulsüzlüklerinin tespit edilmesi üzerine, kanuni zorunluluk gereği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulunulduğu vurgulandı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarında, bugün kamuoyuna duyurulan ‘İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ soruşturmasına ilişkin iddianamede ve ayrıca yine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılan yazımızda, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılmasının talep edildiği şeklinde tamamen dezenformasyon amaçlı haberler yapıldığı görülmüştür.



İlgili yazımızın konusu, soruşturma kapsamında adı geçen partinin bazı mali usulsüzlüklerinin tespit edilmesi üzerine, kanuni zorunluluk gereği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulunulmasından ibarettir.



Tamamen dezenformasyon amaçlı ve art niyetli olduğu anlaşılan bu tür yayınlara itibar edilmemesi gerekmektedir.”