Samanyolu Haber /Gündem / Başsavcılık duyurdu: İmamoğlu gibi paylaşım yapanlar hakkında da soruşturma açıldı /20 Ocak 2025 20:20

Başsavcılık duyurdu: İmamoğlu gibi paylaşım yapanlar hakkında da soruşturma açıldı

İBB Başkanı İmamoğlu konuşur konuşmaz hakkında soruşturma başlatan İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek, sosyal medya platformlarında benzer paylaşımlar yapanlar hakkında da soruşturma açtı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, CHP Gençlik Kolları başkanı hakkındaki soruşturmayı eleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlattığı soruşturmayı genişletti.

İmamoğlu'nun konuşmasından 2 saat sonra soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada İmamoğlu gibi paylaşım yapanlar hakkında da ayrıca soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün (20/01/2025) katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmasından sonra twitter ve benzer platformlarda aynı şekilde paylaşım yapanlarla ilgili ayrıca soruşturma başlatılmıştır."

'SEYYAR GİYOTİN' DEMİŞTİ

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, "Seyyar giyotin: Akın Gürlek" paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrılmış, yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İBB Başkanı İmamoğlu da daha önce CHP lideri Özgür Özel'in kullandığı bu ifade hakkında soruşturma açılmasına tepki göstermişti. İmamoğlu şunları söylemişti: "Başsavcıya sesleniyorum, biz senin evlatlarını bile bu muameleden korumak için seni yöneten bu aklı söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarını sabah evinden kimse almasın.

Senin zihninden geçen fikirleri bu memleketin her yerinden söküp atacağız ki senin ailene de huzuru temin edelim. Bizim hedefimiz bu. Bu kötü niyetli insanlardan bu ülkeyi temizlememiz lazım, başka yolu yok, başka çaremiz yok ve herkes bilsin ki başaracağız. Biz hesap veririz, hesap vermeyi biliriz ama usulüne uygun yapacaksınız."
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