Başsavcılık inceleme başlattı, Yavaş'tan ilk açıklama geldi: Suçu olan cezasını çeker

Teftiş Kurulunun incelemesi neticesinde 4483 sayılı kanun kapsamında soruşturma izni verilirse başsavcılığın adli soruşturma başlatacağı öğrenildi.











Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ebru Gündeş konseri için 69 milyon lira ödediği iddiası büyük tartışmalara yol açmıştı.ABB Başkanı Mansur Yavaş ise Türkiye gündeminde geniş yankı uyandıran iddiayla ilgili açıklama yapmıştı...Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iddiaların ardından inceleme başlattı.Edinilen bilgiye göre, Başsavcılık, iddialar üzerine, gerekli inceleme için İçişleri Bakanlığı Teftiş Kuruluna müzekkere yazdı.ABB Başkanı Mansur Yavaş konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.Yavaş'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:"11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir. Bu inceleme halen devam etmektedir. Yeni bir durum söz konusu değildir.Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz."