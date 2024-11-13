Samanyolu Haber /Gündem / Başsavcılıktan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 'konser' soruşturması /13 Kasım 2024 20:58

Başsavcılıktan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 'konser' soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarına ilişkin resen soruşturma başlattı. Soruşturmanın İlçe belediyelerini de kapsayacağı öğrenildi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan konserlerde Ebru Gündeş'in 69,5, Mor ve Ötesi'nin 71, Mert Demir'in 10, Candan Erçetin ve Murda'nın 80 milyon TL aldığı iddia edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından düzenlenen konserlerle ilgili ihbarlar üzerine inceleme başlattı.

Gelen ihbarları dikkate alan Başsavcılık, Memurların Yargılanması Hakkında Kanunun uyarınca İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’na müzekkere yazdı. Müzekkerede; konunun araştırılması istendi. Suç unsuru ve şüpheli tespiti yapılması halinde durumun Savcılığa bildirilmesi istendi.

Savcılık ayrıca gelen şikayet dilekçelerini de detaylı inceleme için İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesini kararlaştırdı. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu, Savcılığın talebi üzerine ABB konserleri ile ilgili iddiaları müfettiş eliyle inceleyerek, rapor hazırlayacak.

Savcılığın soruşturması, rapor doğrultusunda şekillenecek.
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