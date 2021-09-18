Başsavcılıktan, Ayşe Özdoğan ile ilgili 'utanmaz' açıklama

"Adli Tıp Kurumuna bizzat gelemediğinden"





Ancak, hükümlünün sağlık durumu elvermediğinden Adli Tıp Kurumuna gidemeyeceğini beyan etmesi nedeniyle Adli Tıp Kurumu, yerel hastane tarafından yapılmak üzere ek tetkikler istemiş, temin edilecek raporların gönderilmesi ile -kişi bizzat hazır olmadan- bir karar vereceğini bildirmiştir."





İstanbul Adli Tıp işi yokuşa sürmek için 4. evre kanser hastası Ayşe Özdoğan’dan yeniden rapor istedi



İstanbul Adli Tıp, 9 yıl 4 ay hapis cezası verilen ve dosyası 14 Haziran’da onaylanan Ayşe Özdoğan’dan yeniden rapor istedi. İki yıldır tedavi gören Özdoğan, kanser hastalığının son aşamasında bulunuyor.





Ayşe Özdoğan’ın rapor eziyeti bitmedi. Antalya Adli Tıp’tan iki kez ‘cezaevinde kalamaz’ raporu verilen Özdoğan, İstanbul Adli Tıp’tan gelen talep karşısında isyan etti.







ELLERİNDEKİ KANSER RAPORUNU YENİDEN İSTEDİLER





Twitter hesabından bir video paylaşan Özdoğan, “Artık dayanacak gücüm kalmadı. Neden bu kadar eziyet. Engelli raporum, MR, tomografi, PED sonuçlarım ameliyat epikrizm, hepsi ellerinde mevcut.” dedi.



7 Kasım 2019 yılında tıpta çok nadir görülen maksiler sinüs kanseri teşhisi konulan Ayşe Özdoğan, cezası Yargıtay tarafından onaylandıktan sonra Antalya Savcılığı’nın isteği üzerine Antalya Adli Tıp’tan kanser olduğuna dair yeniden rapor aldı. Oysa Antalya Adli Tıp, 2019 yılında kanser olduğuna dair süresiz bir rapor düzenlemişti.



Bu raporla 15 gün kaldığı Antalya Döşemealtı Cezaevinden tahliye olan Ayşe Özdoğan, savcılığın 3 ay önceki talebini yerine getirerek testler ve muayeneler için tekrar uğraştı. Antalya Adli Tıp tetkikler sonucunda kendisine yeniden ‘cezaevinde kalamaz’ raporu verdi. Ancak savcılık bu raporu yeterli görmeyerek İstanbul Adli Tıp’tan da bir rapor istedi.





ANATALYADAN İSTANBUL'A SEYAHAT EDEBİLECEK DURUMDA DEĞİL





Antalya’dan İstanbul’a seyahat edecek durumda olmayan Özdoğan’dan İstanbul Adli Tıp mevcut raporları istedi. Özdoğan’ın İstanbul’dan beklediği cevap dün geldi. Buna göre İstanbul Adli Tıp, tetkikleri eksik bulduğunu söyleyerek tüm testlerin ve muayenelerin baştan yapılmasını istedi. Özdoğan şimdi tekrar Antalya’da rapor için yeniden aynı süreci yaşamak zorunda.



Bu eziyete artık dayanacak gücünün kalmadığını ifade eden Ayşe Özdoğan, “Neden bu kadar eziyet ediliyor?” diye sordu. Sol üst çenesi, dişleri, elmacık kemiği, tükürük bezleri alınan ve önünde dört ameliyat daha bulunan Özdoğan bu haliyle hapse girmek istemiyor.



GERGERLİOĞLU: ADLİ TIP’IN CEVABI ŞOKE EDİCİ





HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu da Ayşe Özdoğan’a yapılan eziyete tepki gösterdi. Gergerlioğlu, “Bugün İstanbul Adli Tıp kurumundan gelen cevap şoke edici “Yeniden rapor al” deniliyor! Seyahat edemeyecek durumdaki hasta hastane kapılarında sürünsün! Adeta bir felaketi yaşayan bu kadına yapılan tüm vicdanları sızlatıyor Ağır hastalık, kanser ortada, daha?” dedi.



Bankasya’da 300 TL para, dernek üyeliği, 4 tanık ifadesi, mesajlaşma programı Bylock ve kapatılan kız yurdunda SSK kaydının olması nedeniyle 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Özdoğan sesini Twitter hesabından duyurmaya çalışıyor.



Özdoğan, silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla açılan davada 9 yıl 4 ay hüküm giymiş, sağlık durumundan dolayı ceza infazının ertelenmesi için başvuruda bulunmuştu.euronews'e konuşan Özdoğan, yargı süreci boyunca yaşadıklarını anlatıp, 'cezaevinde yatamaz' raporu alamamaktan endişe ettiğini ve yetkililerden yardım beklediğini söyledi.Basında çıkan haberler üzerine Antalya Başsavcılığı, utanma sınırlarını aşan bir açıklama yaparak "" dedi.Başsavcılık, nihai karar için Özdoğan'dan ek rapor istenmesine de değinerek şu ifadeleri kullandı:"Anılan Kanun hükmü gereğince rapor, onay için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir. Adli Tıp Kurumunca yapılan değerlendirmede ise kesin karar için ilgilinin bizzat hazır edilmesi istenmiştir.