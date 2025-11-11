Samanyolu Haber /Gündem / Başsavcılık'tan CHP İstanbul İl binasına el koyma talebi geldi /11 Kasım 2025 18:05

Başsavcılık'tan CHP İstanbul İl binasına el koyma talebi geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Ekrem İmamoğlu’nu “çıkar amaçlı suç örgütü lideri” olarak tanımlayan iddianamede, Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Başkanlığı binasının da “suçtan elde edilen gelirlerle” alındığı iddia edilerek müsadere (devlet tarafından el konulma) talebinde bulunuldu. Söz konusu bina, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de İstanbul’daki çalışma ofisi olarak kullanılıyor.

İddianamede, Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde bulunan il binasının tapu kayıtları ayrıntılı şekilde yer aldı. Savcılık, zincir şeklindeki işlemlerin “örgütlü biçimde gerçekleştirildiğini” ve taşınmazın suç gelirlerinin aklanması amacıyla parti adına devredildiğini ileri sürdü.

Taşınmazın edinimiyle ilgili sürecin “örgüt lideri” olarak tanımlanan İmamoğlu’nun bilgisi ve yönlendirmesiyle yürütüldüğü iddia edildiği iddianamede, İmamoğlu’nun “kasası” olarak nitelendirilen Fatih Keleş’in “kaynağı belirsiz paraları valizlerle binaya getirdiği” ileri sürüldü. Ayrıca, Mustafa Can Poyraz ve Tuncay Yılmaz’ın da “aklama eylemine fiilen katıldığı” iddia edildi.

Savcılık, il binasının Türk Ceza Kanunu’nun 54. maddesi uyarınca müsadere edilmesini ve hazineye devredilmesini talep etti. İddianamede, “Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi 7752 ada 2 parseldeki dükkan niteliğindeki il binasının, örgüt faaliyetleri çerçevesinde suç gelirleriyle parti tüzel kişiliği adına devralındığı anlaşılmıştır” denildi.

   
