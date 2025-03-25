Samanyolu Haber /Gündem / Başsavcılıktan Emniyet'e yeni İmamoğlu talimatı! /25 Mart 2025 13:19

Başsavcılıktan Emniyet'e yeni İmamoğlu talimatı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun posterlerinin indirilmesi için "talimat" verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 'Kent uzlaşısı' soruşturmasında ise adli kontrol ile serbest bırakıldı

İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçici tedbir olarak görevden alındığını duyurdu.

BAŞSAVCILIKTAN FLAŞ "İMAMOĞLU" TALİMATI
Son olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun posterlerinin indirilmesi içim talimat verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ilçe başkanlıklarına gönderilen Başsavcılık yazısını paylaştı.

Özgür Çelik, "İlçe Başkanlıklarımıza polis eşliğinde yazı gitmiş. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarımızın fotoğraflarını, posterlerini indirecekmişiz. Ne yapacağımızı söyleyeyim; tüm ilçe başkanlıklarımızda daha fazla Ekrem İmamoğlu bayrağı asılması talimatımdır. Evlerin balkonlarında, meydanlarda, sokaklarda, duvarlarda daha fazla göreceksiniz Ekrem Başkanı. Millet iradesinin yüzünü size unutturmayacağız!" ifadelerini kullandı.
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