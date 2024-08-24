Samanyolu Haber /Gündem / Başsavcılıktan 'istifa' soruşturması /24 Ağustos 2024 09:03

Başsavcılıktan 'istifa' soruşturması

Adalet Bakanı Tunç, Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik iddiaları gündeme getiren kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği" iddiasını gündeme taşıyanlara yönelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"OLAĞAN DIŞI FİYAT HAREKETLİLİĞİNE NEDEN OLAN..."

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

- Bazı sosyal medya mecralarında Hazine ve Maliye Bakanımız sayın Mehmet Şimşek hakkında asılsız istifa haberleri yaymak suretiyle borsa yatırımcısını yanlış yönlendirmeyi amaçlayarak zarara uğramalarına sebebiyet veren, olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan, maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ve yayanlar hakkında; Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi uyarınca 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan ve Sermaye Piyasası Kanununun 107/2 maddesi uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyunu dezenformasyon ve gerçek dışı bilgilerle yanıltanlara, açıklama ve paylaşımlarla ekonomide spekülasyona neden olanlara müsaade edilmeyecektir.
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