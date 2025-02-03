Başsavcılıktan medyaya 'Gezi Parkı' soruşturması

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından soruşturma medyaya yayıldı.





Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; bu süreçte soruşturma sürerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) yazı gönderdi.Savcılık RTÜK’e yazdığı bu yazıda, bazı medya kuruluşlarının 27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren meydana gelen Gezi Parkı olaylarının propagandasını yaptığını ve bu şekilde toplumsal olayların yaygınlaşmasına neden olduğunu belirtti.Bu sebeple o dönem kamuoyunda Gezi Parkı olaylarını legal gösteren medya kuruluşlarının yayınlarının tespit edilerek kayıtların bir örneğinin savcılığa gönderilmesini talep etti.RTÜK’ün hazırlayacağı dosya savcılığa ulaştıktan sonra tespit edilen medya kuruluşlarının sorumluları da savcı huzurunda şüpheli sıfatıyla ifade verebilir.