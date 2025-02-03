Samanyolu Haber /Gündem / Başsavcılıktan medyaya 'Gezi Parkı' soruşturması /03 Şubat 2025 17:47

Başsavcılıktan medyaya 'Gezi Parkı' soruşturması

ID iletişimin sahibi menajer Ayşe Barım'la başlayan Gezi Parkı soruşturması medyaya yayıldı. RTÜK'e yazı gönderen savcılık, 12 yıl önce gerçekleşen Gezi Parkı olayları sırasında propaganda mahiyetinde yayınlar yapan medya kuruluşlarının yayın kayıtlarının soruşturma dosyasına gönderilmesini istedi.

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ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından soruşturma medyaya yayıldı.

BAŞSAVCILIK RTÜK'E YAZI GÖNDERDİ

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; bu süreçte soruşturma sürerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) yazı gönderdi.

Savcılık RTÜK’e yazdığı bu yazıda, bazı medya kuruluşlarının 27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren meydana gelen Gezi Parkı olaylarının propagandasını yaptığını ve bu şekilde toplumsal olayların yaygınlaşmasına neden olduğunu belirtti.

DOSYA HAZIRLANACAK

Bu sebeple o dönem kamuoyunda Gezi Parkı olaylarını legal gösteren medya kuruluşlarının yayınlarının tespit edilerek kayıtların bir örneğinin savcılığa gönderilmesini talep etti.

RTÜK’ün hazırlayacağı dosya savcılığa ulaştıktan sonra tespit edilen medya kuruluşlarının sorumluları da savcı huzurunda şüpheli sıfatıyla ifade verebilir.
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