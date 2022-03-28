Samanyolu Haber /Gündem / Başsavcılıktan yeni İmamoğlu kararı /28 Mart 2022 23:14

Başsavcılıktan yeni İmamoğlu kararı

Cumhuriyet Gazetesl yazarı Barış Terkoğlu'nun köşesine taşıdığı Ekrem İmamoğlu'na suilkast ihbarı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandığı aktarıldı. Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsaclığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikastta bulunulacağı yönündeki iddia ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhuriyet Gazetesl yazarı Barış Terkoğlu'nun köşesine taşıdığı söz konusu iddia ile ilgili olarak  Cumhuriyet Başsaclığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Danıştay cinayeti sanıklarından Osman Yıldırım, cezaevinden bir mektupla İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik bir suikast ihbarında bulunmuştu. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, köşe yazısında, olayı gündeme getirmesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konu ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nun 'İmamoğlu’na suikast mektubu' başlıklı köşe yazısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan suikast bildirimini anlatmıştı.

Terkoğlu, Danıştay cinayeti davasından tutuklanan ve Edirne Cezaevi'nde bulunan Osman Yıldırım'ın İmamoğlu'na yönelik bir suikast bildiriminde bulunduğu söylemişti.

Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin yaralandığı 17 Mayıs 2006'da düzenlenen silahlı saldırının faillerinden Osman Yıldırım "kasten öldürmeye yardım" suçundan 14 yıl 2'şer ay, 4 kişinin "öldürülmesine teşebbüse yardım" suçundan da 25'şer yıl olmak üzere toplam 39 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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