HDP'nin önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a mahkemede savunma yaparken söylediği "Yargı önünde hesap vereceksiniz" sözlerinden dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör" soruşturması açıldı.







Demirtaş, savunmasında "Benimle ilgili operasyonun yürütücüsü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. İki tutuklamayı bizzat örgütleyerek. İkinci tutuklamamın nasıl yapıldığının bütün detaylarını biliyorum. Başsavcı Yüksel Kocaman ve yardımcısı. Haklarında suç duyurusu yaptık. Senin o güvendiğin Saray'dan büyük Allah var Yüksel Kocaman. Devran dönüyor, halk var. Sandık kurulduğunda güvendiğin dağlara kar yağacak. Bunların hepsinin hesabını yargı önünde vereceksiniz" demişti.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu sözleri "suç" sayarak "terör" soruşturması açtı.





Haberi, Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman sosyal medya hesabından duyurdu.





Karaman "Yargı önünde hesap vereceksiniz beyanına "terör" soruşturması açıldığını da gördük, şükür! Tekrar edelim o vakit bu soruşturma için de yargı önünde hesap verecekler" ifadelerini kullandı.





Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, kendisine suçlamaların isnat edildiği dosyalar kapsamında yargılandığı Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapsamlı savunmalar yapmıştı.