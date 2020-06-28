Batan Ankapark'ı Disneyland ile kıyasladı: Gökçek'e göre dünyanın en ucuz parkı!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankapark’ı Disneyland ile kıyaslayarak, “Dünyanın en ucuza mal olan parkı” dedi.





Gökçek döneminde 2013’te yapımına başlanan Ankapark, 20 Mart 2019’da açıldı. Ankapark, açılışından sadece 6 ay sonra, 49 yıllığına kiralayan şirketin çalışanlarına maaş ödeyemez duruma gelmesi ve 100 kişiyi işten çıkarmasıyla tartışıldı.









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Parkın 450 milyona mal olduğunu ve kar etme amaçlı açılmadığını söyleyen Gökçek’e karşı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, su arıtma ve altyapı çalışmaları için ayrılan paraların harcandığı yönünde isyan etti. Ankapark'ın, ödenemeyen elektrik borcundan ötürü elektriğinin kesilmesinin ardından da oyuncaklar çürümeye başladı.









Gündemden düşmeyen Ankapark’a ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Gökçek, dünyaca ünlü Disneyland ile kıyaslama yaptı ve Ankapark’ı “dünyanın en ucuza mal olan parkı” olarak nitelendirdi. Gökçek’in, 2013 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan İstanbul Vialand'ın 650 milyon dolara mal olduğunu ve oyuncak sayısının Ankapark’ın 20’de biri kadar olduğunu söylemesi dikkat çekti.





Gökçek’in açıklaması şöyle:





"Ankapark 400/450 milyon dolara mal oldu.





Fransa Disneyland 5 milyar dolar,





Disneyland Şanghay 3,7 milyar dolar,





Disneyland Hong Kong 7 milyar dolar,





İstanbul Vialand'da 650 milyon dolar (oyuncak sayısı Ankapark’ın 1/20’si kadar)





1217 oyuncağı ile Ankapark dünyanın en ucuza mal olan parkıdır."







