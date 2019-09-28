Batan bottan kurtarılanlardan biri KHK’lı bir akademisyen

19 kişinin bulunduğu bottan kurtarılan 12 Türk mültecinin kimlikleri yavaş yavaş belli oluyor. Kronos’un haberine göre Bedirhan Zenbil, Yusuf Deniz, Fatma Işık ve Nazir Işık sağ olarak kurtarıldı. İsmi açıklanmayan iki çocuğun tedavisi devam ediyor.







Yusuf Deniz’in Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Yard. Doç. olduğu, 672 sayılı KHK ile ihraç edildiği öğrenildi. Eşi Arife Yusuf ve 6-7 yaşlarındaki oğlu ile 2-3 yaşlarındaki kızıyla Yunanistan’a geçmeye çalışan Deniz’in ailesinden haber alınamadı. Yusuf Deniz’in eşinin de KHK ile kapatılan Mevlana Üniversitesi’nde öğretim üyesi olduğu belirtildi.













12 TÜRK İLTİCA BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Faciayı son dakika haberi olarak veren ANTENNA 1 kanalı, kurtarılan 12 kişinin çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca konuşan iyi eğitim almış kişilerden oluştuğunu, tamamının siyasi iltica talebinde bulunduklarını ve bota binenlerin toplam 4 aile olduklarını aktardı.





Ege Denizinde içinde tamamı Türk olan bir bot dün sabah batmış, Sakız Adası Oinousses açıklarındaki şişme botun devrilmesi sonucu 4 çocuk ve henüz yaşını doldurmamış 1 bebek olmak üzere toplam 7 kişi boğularak can vermişti.