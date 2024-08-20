Batan teknedelerdi: İngiliz milyarder, kızı ve Morgan Stanley yöneticisi aranıyor

56 metre uzunluğundaki Bayesian adındaki tekne, deniz hortumu oluşmasına yol açan şiddetli bir fırtına yüzünden pazartesi günü battı. İngiliz, Amerikalı ve Kanadalı 22 kişiden 15’i kurtarıldı. Bir kişi ise hayatını kaybetti.



İtalyan haber ajansı Ansa’ya konuşan görgü tanıkları, fırtına geldiğinde yatın demirlemiş olduğunu, bu yüzden gemi direğinin kırıldığını ve yatın dengesini kaybederek Sicilya’nın başkenti Palermo yakınlarındaki Porticello kasabasının açıklarında battığını anlattı.



BBC Türkçe'nin aktardığına göre, dalgıçlar 50 metre derinlikteki enkazı buldu; kayıp olanlar için arama devam ediyor. Lynch ve kızı Hannah Lynch dışında yatın şefi de kayıp.



Kaybolanlar arasında, İngiliz teknoloji milyarderi Mike Lynch'in yanı sıra ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Morgan Stanley'nin uluslararası departmanının en üst yöneticisi Jonathan Bloomer'ın da bulunduğu ortaya çıktı.



Enkaz yakınlarında cansız bir beden bulundu ancak henüz kimliği açıklanmadı.