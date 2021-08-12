Samanyolu Haber /Ekonomi / Batan Türkiye ekonomisini SWAP oyunlarıyla şişirmeye devam /12 Ağustos 2021 13:52

Batan Türkiye ekonomisini SWAP oyunlarıyla şişirmeye devam

Güney Kore ve Türkiye, 2 milyar dolar büyüklüğünde swap anlaşması imzaladı.

SHABER3.COM

Güney Kore Merkez Bankası’nın (BOK) yaptığı açıklamaya göre bu anlaşma bankanın Türkiye’ye Güney Kore wonu ve Merkez Bankası’nın (MB) Güney Kore’ye TL likidite sağlamasına olanak tanıyacak.

Anlaşma, bugünden itibaren üç yıl geçerli olacak ve her iki ülkenin anlaşması halinde uzatılabilecek.

BOK, iki ülkenin merkez bankalarının ikili ticari işlemlerde won ve TL ile ödeme yapılmasını sağlamak için işbirliğini sürdüreceklerini belirtti.

Swap anlaşmasında, iki taraf arasında, belirlenen tutarda bir para başka bir parayla değiştiriliyor. Değiştirilen ana paralar belirli bir süre sonunda geri veriliyor. Bu durumda MB’nin döviz rezervi kağıt üstünde artmış olsa da bu net rezerve yansımıyor.


Türkiye son olarak Çin ile mevcut swap anlaşmasını artırarak 15 Haziran’da hesaplara girecek şekilde 2,4 milyar dolardan 6 milyar dolara çıkarmıştı. Azerbaycan, Malezya, Güney Kore, Rusya, Britanya, Katar ve bazı Asya ülkeleriyle de swap görüşmelerinin devam ettiği belirtilmişti.

MB’nin Çin ile 6, Katar ile de 15 milyar dolar tutarında swap anlaşması bulunuyor.
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