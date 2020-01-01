Batan yandaş gerçeği: İBB neden yıllardır akan milyonları açıklamıyor?

Ayşe Yıldırım | artigercek.com

‘Elini kirleten’ 200 bin okur nerede?



AKP’ye yakın iki gazete Star ve Güneş yeni yılla birlikte yayın hayatına son verdi. Star, internet sitesinden Güneş ise aynı grup bünyesindeki Akşam’ın içinde bir ek olarak devam edeceğini açıkladı.







Aslında iktidar medyasının özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin el değiştirmesinin ardından para musluğunun kesildiğini ve daha seçimden iki ay sonra tenkisata başladığını biliyorduk.





Ve sonunda para bitti, yayın gitti. İşin aslı bu tabii ama bakalım onlar nasıl bir kılıf uydurdular.





Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak neden basılı medyadan yani kağıt gazeteden vazgeçtiklerini gazetenin dünkü son sayısında şöyle anlatıyordu:





“Gazeteler şimdi de büyük bir değişim sürecinde. İletişim çağında yaşayan ve “haber”e günde bir defa değil; anında ulaşmak isteyen günümüz insanı için, o “çok gelişmiş” ofset sistemi de yetersiz kaldı. Üstelik de, artık mesele, “baskı sistemi”nden çok daha öte boyutta. Bizim kuşak gazetecilerin çok hoşuna giden “Gazete okumanın zevki başkadır” tesellisi hızla azalmakta ve yerini, “elini kirletmeden gazete okumayı sevenler” doldurmaktadır.





Uzatmayalım, bizim gibi hurufat, pikaj hatta Mac kuşağı gazetecilere zor gelse de, bu büyük değişim artık kapıyı zorlamaktadır.





Artık, sürdürülebilir ve aktif gazetecilik ancak dijital platformda mümkündür.”





Yani Albayrak özetle “satmıyoruz” diyordu. Aralık 2019’un son tiraj raporları ise Albayrak’ı yalanlıyordu. 23-29 Aralık tarihlerini içeren tiraj raporlarına göre Güneş gazetesinin tirajı 102 bin 323, Star gazetesinin tirajı ise 101 bin 247. Yani aslında 200 binden fazla insan “elini kirleterek” Star’ı ve Güneş’i okuyormuş meğer!





Üstelik sadece 2019’un Aralık ayı için de geçerli değil bu tirajlar, geriye dönük yıllara ve aylara baktığımızda da iki gazete için de sürekli 100’er binin üzerinde bir tiraj rakamıyla karşılaşıyoruz.





Normal koşullarda bu tirajdaki bir gazetenin reklam potansiyelinin hiç de az olmayacağını biliyoruz. Kaldı ki normal koşullarda değiliz ve söz konusu gazeteler AKP’ye yakın bir grupta yer alıyor. Yani ilan sorunu hiç yok.





O halde niye kapanır bu gazeteler? Dedikleri gibi gerçekten satmıyorlarsa bu tiraj rakamlarının yüksekliğini de açıklamaları gerekmez mi?





Oysa gerçeği hepimiz biliyoruz.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden ve iştiraklerinden TÜRGEV, TÜGVA, Ensar, İlim Yayma, ÖNDER gibi kuruluşlara nasıl milyonlar aktarıldığını en çok Çiğdem Toker’in Sözcü’deki yazılarından hatırlarsınız.





Nitekim 23 Haziran seçimleriyle birlikte 25 yıl sonra İBB, AKP’nin elinden çıkıp CHP’nin eline geçti. Ve ufak ufak bu kaynak aktarımlarının başka boyutlarını da duymaya başladık.





Önce AKP döneminde belediyeden Star grubuna aylık 10 milyon lira aktarıldığı iddiası ortaya atıldı. Star’ın da içinde yer aldığı TürkMedya grubu bu iddiayı yalanladı:





“TürkMedya’nın İBB’nin Ak Parti’de olduğu dönemde reklam geliri adı altında her ay 10 milyon TL aldığı söylenmiş ise de; yapılan araştırmada TürkMedya’ya böyle bir reklam geliri ödenmediği anlaşılmıştır.

Keyfiyet kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Yalanlama buydu. Her ay 10 milyon lira almadıklarını söylüyorlardı ama ne kadar aldıklarını söylemiyorlardı.





İBB sözcüsü ve Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun da kendisinde “Star grubuna aylık 10 milyon aktarılıyor diye bir bilgi olmadığını” söylüyordu.





Ancak Ongun, 12 Eylül’de Ayşenur Aslan’ın programına konuk olduğunda AKP dönemine ilişkin başka bilgileri açıklıyordu.





Mesela, bir “yazar”ın internet sitesine belediyenin tek bir iştirakinden yani KİPTAŞ’tan 2017’de 50-60 bin TL’lik, 2018’de de 50-60 bin TL’lik reklam verilmişti.





Devam ediyordu Ongun:





“Bir önceki yönetim reklam ve abonelik konusunda Akşam grubuna bir vermişse Turkuaz’a 30 vermiş. Ciddi abonelikler, ciddi gazete satın alımları, ciddi reklamlar. Sadece bir iştirakın üç yılda malum bir haber kanalına verdiği ilan 7 milyan lira. Eski parayla 7 trilyon. İBB’nin kuruluşu Medya A.Ş., neden bir diziye 2018 yılında 12 milyon 750 bin liraya sponsor olur?”





Ongun’un sözünü ettiği dizi TRT’de yayınlanan Kutul Amare’ydi. Nitekim Ayşenur Aslan, dizinin afişini ekrana getirdiğinde görüldü ki sadece Medya A.Ş. değil belediyenin diğer iştirakleri İGDAŞ, İSFALT, Hamidiye ve KİPTAŞ da sponsorlar arasındaydı.





Ongun o günkü programda belediye iştiraklerinin bu tür kaynak aktarımlarını araştırdıklarını henüz hepsini bilmediklerini söylemişti.





Anlattıkları sadece buzdağının görünen kısmıydı.





Şimdi İstanbul belediyesi yetkililerinin bu konuda yaptıkları araştırmanın sonucunu açıklamalarının zamanıdır.





Açıklasınlar ki biz de halkın parasıyla kimlerin nasıl palazlandığını, paraların nasıl satmayan gazetelerin sözde gazetecilerine akıtıldığını öğrenelim.





Ve tabii para musluğu kesildiği için yakında kapısına kilit vurmaya hazırlanan diğer yandaşları da…