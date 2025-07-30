Samanyolu Haber /Dünya / Batı’dan flaş adım: 15 ülke Filistin'in tanınması için ortak çağrı yaptı, Türkiye yok! /30 Temmuz 2025 12:42

Batı’dan flaş adım: 15 ülke Filistin'in tanınması için ortak çağrı yaptı, Türkiye yok!

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot, Fransa'yla birlikte 14 Batı ülkesinin Filistin'in tanınması için çağrı yaptığını açıkladı. Barrot, “Fransa, New York'ta 14 ülkeyle birlikte ortak bir çağrı başlatıyor: Filistin Devleti'ni tanıma arzumuzu dile getiriyoruz ve henüz tanımamış olanları da aramıza katılmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot yaptığı açıklamada, Fransa'yla birlikte 14 Batı ülkesinin Filistin'in tanınması için çağrı yaptığını duyurdu.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Barrot, “Fransa, New York'ta 14 ülkeyle birlikte ortak bir çağrı başlatıyor: Filistin Devleti'ni tanıma arzumuzu dile getiriyoruz ve henüz tanımamış olanları da aramıza katılmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Fransa’nın çağrısına katılan 14 ülke ise şu şekilde:

"Andorra, Avustralya, Kanada, İspanya, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Malta, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, San Marino, Slovenya"

15 ÜLKEDEN ORTAK ÇAĞRI
15 ülkenin dışişleri bakanları adına yapılan ortak açıklamada, İsrail-Filistin arasında iki-devletli çözüm çağrısı yapıldı. 15 ülke Filistin’in resmen tanınması için çağrı yaptı. Çağrıda İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi ve Batı Şeria’nın birleşerek Filistin Devleti’nin kontrolüne bırakılması gerektiği vurgulandı. Gazze’deki insani durumun ulaştığı kritik seviye için de çözüm çağrısı yapıldı.
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