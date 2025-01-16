Batı ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin yeniden şekillenme potansiyeli var

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batılı şirketlerden işbirliğinin önemine dair sinyaller aldıklarını ve bu şirketlerle etkili bir işbirliği formatı geliştirmeyi umduklarını açıkladı.





Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Direktörü Dmitriy Biriçevskiy, Batılı şirketlerin Rusya ile işbirliğini önemli gördüklerini belirtti. Biriçevskiy, “Onlarla etkili bir işbirliği formatını bir kez daha geliştirebileceğimizi umuyoruz. En azından biz her zaman diyaloğa açığız,” ifadelerini kullandı.





Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Rusya pazarına dönmek isteyen ABD’li şirketlerden sinyaller aldıklarını ifade etmişti. Putin, bu şirketlerin geri dönmesine karşı olmadıklarını, ancak bunun yeni koşullar ve oluşan kayıplar dikkate alınarak yapılması gerektiğini vurgulamıştı.





ABD ve Rusya Terörizmle Mücadelede İşbirliği Yapabilir





Donald Trump’ın İstihbarat (CIA) Direktörlüğü’ne aday gösterdiği eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, ABD ve Rusya’nın ortak tehditlerle mücadele çerçevesinde terörle mücadelede işbirliği yapabileceğini ifade etti.





Senato’da düzenlenen onay oturumunda konuşan Ratcliffe, ABD ve Rusya’nın benzer tehditlerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, “Örneğin, terörizmle mücadele ettiğimiz alanlar var.





Terörist örgütlerden kaynaklanan bazı tehditler hem bizim hem de onların karşılaştığı tehditler. Bu nedenle, bilgi ve istihbarat paylaşımı yapılabilecek ya da ülkelerimizin karşılıklı yararına olacak adımlar atılabilecek durumlar mevcut,” dedi.





Ratcliffe, daha önce yaptığı bir açıklamada, Donald Trump yönetiminde görev alması halinde, Başkan Trump’a karşılıklı fayda sağlayacak durumlarda Rusya ile işbirliği yapılmasını tavsiye edeceğini belirtmişti.





Oturum sırasında Ratcliffe, Rusya’ya ilişkin daha önceki ifadelerine açıklık getirerek, özellikle terörle mücadelede bilgi paylaşımının önemine vurgu yaptı ve iki ülkenin bu alanda işbirliği yapmasının mümkün olduğunu ifade etti.