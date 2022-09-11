Samanyolu Haber /Gündem / Batı Karadeniz ve Marmara için kuvvetli sağanak uyarısı /11 Eylül 2022 23:07

Batı Karadeniz ve Marmara için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan açıklamaya göre yarın Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu ve Sinop'ta gök gürültülü sağanak görülecek.

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Evrensel'de yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan açıklamaya göre yarın Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu ve Sinop'ta gök gürültülü sağanak bekleniyor.

MGM, Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın, bu gece yarısından itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren Trakya'da Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde ve doğusunda İstanbul'un kuzey kesimleriyle Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiği belirtildi.  Yağışların Trakya'da öğle saatlerinden sonra, doğu kesimlerde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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