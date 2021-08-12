Samanyolu Haber /Gündem / Batı Karadeniz'de can kaybı 17 oldu /12 Ağustos 2021 21:56

Batı Karadeniz'de can kaybı 17 oldu

Batı Karadeniz'deki yoğun yağış sonrasında meydana gelen ve özellikle Bartın, Sinop ve Kastamonu'da etkili olan sel felaketinde can kaybı sayısının 17'ye yükseldiği açıklandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 17 olduğunu açıkladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar şu şekilde: 

Kastamonu, Sinop ve Bartın’da gerçekleşen sel felaketlerinde hayatını kaybeden 17 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarımızla yoğun bir çalışma yürütmekteyiz.

KULLANILAN EKİPMANLARI AÇIKLADI

Üç ilimizdeki sel felaketine; 4644 personel  610 araç  437 iş makinası, 66 ambulans,19 helikopter, 3 Mobil Koordinasyon TIR'ı, 24 bot,18 motopomp ve daha birçok farklı ekipman ve imkân ile müdahale etmekteyiz.

AKP'NİN KURULUŞ ETKİNLİKLERİ ERTELENDİ

Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız AK Parti'mizin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldık. Milletimizin birlik ve beraberliğiyle bu zor günleri inşallah en kısa sürede aşacağız.
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