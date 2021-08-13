Batı Karadeniz'deki Sel felaketinde can kaybı 27'ye yükseldi

AFAD'dan sel felaketi yaşayan illerin durumuna ilişkin detaylı açıklama





Arama kurtarma çalışmalar





Beslenme çalışmaları





Tahliye çalışmaları





Barınma çalışmaları





Acil yardım ödeneği





Enerji çalışmaları





Ulaşım altyapı





Altyapı





Haberleşme çalışmaları





Psikososyal destek





Ayni bağış ve depo yönetimi





Kastamonu İl Özel İdarenin Deposu (1.Alternatif)

Kastamonu İl Merkez Jandarma Komutanlığı (2.Alternatif)

Kastamonu Şeker Fabrikası (3.Alternatif)

Yağış miktarları





Türkiye'de yangın ve sel afetlerinden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı





AFAD tarafından yapılan açıklamada,"Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 25, Sinop’ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesinin sağlandığı vurgulanarak, Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başladığı kaydedildi.Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve su baskınları sonrası bölgedeki müdahale çalışmalarının 4 bin 877 personel, 630 araç, 19 helikopter ve 516 iş makinesi ile devam ettiğini ifade eden AFAD'ın detaylı açıklaması şöyle:"11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır.Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 25, Sinop’ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir.Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır.Bartın İli Ulus Akörensöküler Köyü’nde kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri ile sürdürülmektedir. Sinop Ayancık ve Kastamonu Bozkurt İlçeleri’nde arama ve kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız devam ettirilmektedir. Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, İl Özel İdaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yapmaktadır.Bartın’da; 895 personel, 1 arama köpeği, 103 araç, 7 ambulans, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 79 iş makinası, 1 bot ve 4 motopompKastamonu’da; 2466 personel, 313 araç, 32 ambulans, 9 helikopter, 1 JİKU, 1 İHA, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil enerji aracı, 283 iş makinesi, 29 bot ve 12 motopomp, 1 dalgıç pompa, 1 jeneratör, 19 arama köpeğiSinop’ta; 1556 personel ile 10 helikopter, 214 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 27 ambulans, 154 iş makinası, 8 bot ve 2 motopomp, 1 mobil mutfak, 3 arama köpeğiTürk Kızılay tarafından sel bölgelerinde toplam 217 personel/gönüllü, 9 ikram aracı ve 42 araç görev yapmakta olup; 19.170 sıcak yemek, 17.072 kumanya, 138.726 ikramlık malzeme dağıtımı yapılmıştır.Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Sinop’a 1 Mobil Mutfak TIR’ı sevk edilmiş, afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine başlamıştır. (1500) kişiye çorba, (450) kişiye soğuk sandviç dağıtımı yapılmış ve faaliyete halen devam edilmektedir.Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu’ya 1 Mobil Mutfak TIR’ı sevk edilmiştir.Bartın; Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 323 afetzede güvenli bölgelere tahliye edilmiştir.Kastamonu; Toplamda 925 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Helikopter ve bot vasıtasıyla tehlikeli bölgelerde bulunan afetzedeler güvenli bölgelere tahliye edilmektedir.Sinop; Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 472 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilmiştir. Tahliye edilen 472 afetzededen 418’i yakınlarının yanına tahliye edilmiştir.Kastamonu’da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2.469 kişilik kapasite ayrılmış olup, 784 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Kastamonu’daki olası barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere; 160 çadır, 480 battaniye, 480 yatak, 480 nevresim seti ve 51 mutfak seti bölgeye sevk edilmiştir. Ankara İlinden Kastamonu’ya sevk edilen 4 adet WC konteyneri bölgeye ulaşmıştır.Sinop’ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2.212 kişilik kapasite ayrılmış olup, 127 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Sinop Ayancık İlçesine Sinop AFAD Lojistik Destek Depo’dan 100 battaniye gönderilmiştir.Bartın’da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2.813 kişilik kapasite ayrılmış olup 21 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır.AFAD tarafından; Kastamonu’ya 5 Milyon TL, Sinop’a 3 Milyon TL ve Bartın’a 2 Milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan ise Kastamonu’ya 5 Milyon, Sinop’a 3 milyon ve Bartın’a 2 milyon ödenek gönderilmiştir. Toplamda 20 milyon nakdi ödenek gönderilmiştir.Bartın il genelinde elektrik verilemeyen köy kalmamıştır. Kastamonu genelinde 112 köye ve Sinop’ta 86 köye elektrik verilememektedir. Kastamonu’ya Samsun AFAD’dan 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edilmiştir. Sinop’taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun’dan jeneratör sevk edilmiştir. Kastamonu Bozkurt ilçesinde 3 adet jeneratör sahada aktif durumdadır. Sinop Ayancık ilçesinde 7 adet jeneratör aktif durumdadır.Kastamonu’da; yağışlar nedeniyle Çatalzeytin Köprüsü, Küre İkiçay Köprüsü, Azdavay Köprüsü yıkılmış, Valay-1 Köprüsünün ayaklarında ve Kanlıçay Köprüsünün yaklaşım dolgularında hasar meydana gelmiş, söz konusu bölgelerde yol trafiğe kapatılmıştır.Bartın’da; yağışlar nedeniyle Kavlakdibi Köprüsü ve Kumluca 2 Köprüsü yıkılmıştır.Sinop’ta; yağışlar nedeniyle İkisu Köprüsünde hasar meydana gelmiştir. Çatalzeytin-Türkeli yolu, Türkeli-Erfelek-Sinop yolu ile Ayancık-Sakız yolu meydana gelen hasarlar nedeniyle trafiğe kapatılmıştır.Kastamonu ve Sinop Havalimanları, bölgedeki demiryolu hatları ile kıyı yapılarında ulaşımı etkileyen bir sorun bulunmamaktadır.Kastamonu Azdavay’a suyun bulanık olması nedeniyle su verilememekte olup çalışmalar devam etmektedir. Bu gece itibari ile ilçenin yüzde 70’ine su verilmesi planlanmaktadır. Bozkurt’a içmesuyu verilememekte olup üst mahallelere küçük kaynaklardan su temini sağlanmaya başlanmıştır.Bartın Abdipaşa’da Derecik ve Ulupınar mahallelerine su verilememektedir.Sinop Ayancık Cevizli mahallesine su verilememektedir. DSİ tarafından daha önce açılan kuyu devreye alınarak gece yarısına kadar ilçenin %60 a su verilmesi planlanmaktadır. Türkeli’de içmesuyu verilememektedir. Geçici olarak derin kuyular ile ilçeye su verilme çalışmaları devam etmektedir.Bartın, Kastamonu ve Sinop sel felaketinde haberleşmede genel olarak kesinti bulunmamaktadır. Sel bölgesinde 5 adet mobil baz istasyonu kurulmuş, 9 adet mobil baz istasyonu ve 2 adet acil iletişim aracı (wi-fi aracı) sevk edilmiştir.Sel felaketlerinde; Kastamonu İlinde 34 personel ve 7 araç 571 kişiye; Bartın İlinde 21 personel ve 7 araç ile hanede 207 kişiye; Sinop İlinde 15 personel 4 araç ile 55 kişi olmak üzere toplam 70 personel ve 18 araç ile 833 kişiye psikososyal destek hizmeti sunulmuştur.Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi Fabrika Deposu ana depo olarak güncellenmiştir. Alternatif depolar da aşağıda sunulmuştur:Meteoroloji Genel Mu¨du¨rlu¨ğu¨’nden alınan bilgiye göre, 10.08.2021 (06.00) - 13.08.2021 (00.00) saatleri arasında (63 saat) Sinop Ayancık ilçesine 331.41 kg/m2, Tu¨rkeli ilçesine 225.40 kg/m2, Ayancık Çangal’a 226 kg/m2, Ayancık Akören köyu¨ne 213.70 kg/m2, Sazlı köyu¨ne 155.49 kg/m2, Erfelek ilçesine 151.10 kg/m2, Sinop’a 125.40 kg/m2, Boyabat Dranaz Tu¨neline 108.03 kg/m2; Kastamonu Bozkurt Mamatlar köyu¨ne 453.81 kg/m2, Devrekani Kuz köyu¨ne 386.23 kg/m2, Ku¨re ilçesine 393.96 kg/m2, Abana ilçesine 279.26 kg/m2, İnebolu’ya 281.28 kg/m2, Bozkurt ilçesine 161.88 kg/m2; Bartın Ulus Ceyu¨pler köyu¨ne 362.38 kg/m2, Ulus’a 166.20 kg/m2, Ulus Çubukeli köyu¨ne 136.82 kg/m2 yağış du¨şmu¨ştu¨r. Gelişmeler takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."Öte yandan bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Türkiye'de yangın ve sel afetlerinden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı.AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye'de yakın zamanda yaşanan yangın ve seller ile bundan sonra meydana gelecek benzeri afetler sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlaması amacıyla insani yardım kampanyası başlatılacak.