Batı Karadeniz'deki selde ölü sayısı 59'a yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz'deki sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 59'a yükseldiğini bildirdi.





Selden etkilenen yerler şöyle: Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçesi.





Bartın'ın Ulus ilçesinde sele kapılarak hayatını kaybeden ve selin ilk gününden beri aranan 85 yaşındaki Arife Ünal'ın cenazesine ulaşıldı. Yaşanan selde 49'i Kastamonu, 9'u Sinop, bir kişi de Bartın'da olmak üzere 58 yurttaş hayatını kaybetti, 8 kişinin ise tedavilerine hastanelerde devam ediliyor.





Sinop'un Ayancık ile Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam edildiği kaydedildi.





Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, Belediyeler, İl Özel İdaresi, sivil toplum kuruluşları ve AFAD Gönüllülerinin personel ve araçları görev yapıyor.





AFAD, tahliye çalışmalarıyla ilgili şu bilgiyi verdi:





"Bartın; Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 359 afetzede güvenli bölgelere tahliye edilmiştir.

"Kastamonu; toplamda 1.480 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımızdan 372'si yakınlarının yanına tahliye edilmiştir.

"Sinop; Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 539 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilmiştir. Tahliye edilen 533 afetzededen 469'u yakınlarının yanına tahliye edilmiştir."