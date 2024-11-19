“Batı’nın bu adımı NATO ile savaşa götürür”

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın bu tür adımlarının, NATO ülkelerinin doğrudan Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini belirtti.





Putin, böyle bir durumda Rusya’nın uygun karşılık vereceğini ve bu tehdide göre yeni kararlar alacağını vurguladı.





Rusya, halihazırda Ukrayna tarafından Batı menşeli silahlarla düzenlenen saldırılardan endişeli.





Özellikle Storm Shadow ve Challenger 2 tanklarının Kursk, Belgorod ve Kırım bölgelerinde kullanıldığına dair iddialar Kremlin’in sert tepkilerine yol açtı.





Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Amerikan silahlarının savaş bölgesi dışında dahi kullanıldığını ifade etti.





Washington’un bu iznine ilaveten Fransa ve İngiltere’nin de benzer şekilde SCALP ve Storm Shadow füzelerini Ukrayna’ya sağladığı bildirildi.





Savaşın tırmanma riski ve diplomasi ihtiyacı





ABD ve Batı’nın Ukrayna’ya sağladığı uzun menzilli silahlar, savaşın seyrini değiştirme potansiyeline sahip.





Ancak bu durum, Moskova’nın sert tepkisiyle karşılaşarak çatışmanın daha geniş bir boyuta taşınması riskini de artırıyor.





Çok sayıda ülkenin barış çağrıları, çatışmayı durdurma adına önemli olsa da tarafların diplomasiye açık olmadığı bir ortamda sonuç almak zor görünüyor.