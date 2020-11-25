Batı'da aşırı sağ terör endişesi

Londra merkezli Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün (IEP) açıkladığı 2019 yılı verilerine dayanan son rapora göre Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Okyanusya'da aşırı sağ terör 89 can alırken aşırı sağ terör kaynaklı ölümler 2014 yılına göre yüzde 709 oranında arttı.







Aşırı sağ terör saldırılarının sayısında ise son beş yıllık dönemde yüzde 250'lik artış kaydedildi.







IEP raporunda diğer terör saldırılarıyla karşılaştırıldığında aşırı sağ kaynaklı terör saldırılarının sayısının düşük olduğu, ancak yükselişin endişe verici olduğu kaydedildi.





YENİ ZELANDA'DA CAMİDE 51 KİŞİ KATLEDİLDİ





2019'da aşırı sağ teröre kurban giden 89 kişiden 51'i Yeni Zelanda'da Christchurch şehrinde iki camiye düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.





Son beş yılda Avrupa'da yılda ortalama 35'in üzerinde aşırı sağ kaynaklı terör saldırısı düzenlendiğine de dikkat çekildi.





Son 50 yılda 10'un üzerinde can kaybının yaşandığı terör olaylarından 13'ünün aşırı sağ, 24'ünün radikal İslam ve 3'ünün diğer ideolojiler kaynaklı olduğu belirtildi.





Rapora göre 1970-2019 yılları arasında kaydedilen aşırı sağ terör saldırılarının yüzde 60'ı, herhangi bir örgütle bağlantısı bulunmayan kişilerce gerçekleştirildi.





BATI'DA KUTUPLAŞMA VE SİYASİ İSTİKRARSIZLIK UYARISI





Raporda Batı toplumlarında kutuplaşmanın artmasıyla siyasi şiddetin kabul görme oranında da yükseliş kaydedildiğine işaret edildi.





En fazla aşırı sağ terör olayının yaşandığı Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bu yıl yapılan bir ankette yüzde 40'lık kesimin siyasi emeller için şiddet kullanımının kısmen gerekçelendirilebileceğini düşündüğüne, bu oranın iki buçuk yıl önce yapılan ankette yüzde 10'un altında çıktığına işaret edildi.





Raporda Batı'da toplumsal ve siyasi istikrarsızlığın da yükseldiği belirtilerek, şiddet olaylarının yaşandığı gösteri sayısının 2011'de 19 iken 2019'da 70'e yükseldiği belirtildi.





Gelişmiş Batı toplumlarında direnme gücünün son yıllarda gerilediğine işaret eden uzmanlar, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının bu eğilimi güçlendirebileceği ve ekonomik belirsizliklerin siyasi istikrarsızlığı artırabileceği uyarısında bulundu.





Terör örgütlerinin yeni taraftar edinebilmelerini engellemek için medyadaki görünürlüklerinin ve finans kaynaklarının engellenmesi çağrısı yapıldı.





"YENİ BİR TERÖR TEHDİDİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"





IEP Direktörü Steve Killelea, aşırı sağ terörde son 50 yılın en yüksek seviyelerine ulaşıldığını belirterek, "Yeni on yıllık döneme girerken yeni terör tehditleriyle karşı karşıyayız. Batı'da aşırı sağın yükselişi ve Afrika'nın Sahel bölgesindeki kötüye gidiş bunun en önemli örnekleri." diye konuştu.





IEP'nin açıkladığı Küresel Terörizm Endeksi'ne göre dünya genelinde terör kaynaklı can kayıplarında ise düşüş kaydedildi.





2019'da terör kurbanlarının sayısı yüzde 15'lik düşüşle 13 bin 826'ya geriledi. En az bir terör saldırısı yaşayan ülke sayısı geçen yıl 63'e düşerek 2013'ten bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.



