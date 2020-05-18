Batık kredide patlama

Tasfiye olacak kredilerin toplam kredilere oranı martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,7 oldu.





Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan ticari krediler mart ayında 3 trilyon 23 milyar liraya, bireysel krediler 659 milyar liraya yükseldi.





Batık kredi tutarı mart ayı itibarıyla 183 milyar liraya yükseldi. Batık kredilerin dağılımı şu şekilde: 174 milyar lira bankalara, 5 milyar lira finansal kiralama (leasing) şirketlerine, 2,6 milyar lirası faktoring şirketlerine ve 2 milyar lira finansman şirketlerine ait.





TİCARİ KREDİLER YÜZDE 12 ARTTI





Ticari krediler mart ayı itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarak 2 trilyon 364 milyar lira oldu.





Krediler içinde imalat sanayii yüzde 28 ile en yüksek payı aldı. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektörler, toptan ve perakende ticaret, inşaat ve enerji olarak gerçekleşti.





Bu dönemde, tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör yüzde 11,1 ile inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 9,1 ile turizm sektörü takip etti.





BİREYSEL KREDİLER 659 MİLYAR TL





Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler mart itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21 artarak 659 milyar lira oldu.





Bireysel kredilerin yüzde 45'ini ihtiyaç kredileri, yüzde 33'ünü konut kredileri, yüzde 18'ini kredi kartları ve yüzde 4'ünü taşıt kredileri oluşturdu.





Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 1,2 milyon kişi artarak 32,2 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 21 bin lira düzeyinde gerçekleşti.





32 BİN KİŞİ İLK DEFA KONUT KREDİSİ KULLANDI





Mart ayında 114 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi, 92 bin kişi ilk defa kredi kartı kullandı. Kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı 74 bin olurken, 32 bin kişi ise ilk defa konut kredisi aldı.





Bu dönemde iller arasında en yüksek bireysel kredi bakiyesi İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'da 202 milyar lira, Ankara'da 64 milyar lira ve İzmir'de 45 milyar lira bireysel kredi bulunuyor.





Hakkari, yüzde 58 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir, Mersin şeklinde sıralandı.