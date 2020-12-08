Batık krediler halının altına böyle süpürülüyor

SAMANYOLUHABER- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) batık kredileri öteleme süresini 31 Haziran 2021'e kadar uzattı. Uygulamaların geçerlilik tarihi 31 Aralık 2020'den sona erecekti.





Bankalar 30 Haziran 2021'e kadar kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanıyacak. Gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenilmeye devam edilecek.





Kart borçlarını öteledikleri süre boyunca bankaların asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönem tanımlayabilme uygulaması da 30 Haziran 2021'e kadar sürecek.





Yeniden yapılandırılmış kredilerin geri ödemesindeki şartlar için de kolaylık devam edecek.





30 GÜNDEN FAZLA GECİKEN MÜŞTERİYE DE DOKUNULMAYACAK





90 günlük gecikme süresinin 180 güne çıkarılmasına benzer şekilde bir yıllık takip süresinde anapara ve/veya faiz ödemesi 30 günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin 3'üncü grupta sınıflandırılma şartı 30 Haziran 2021'e kadar uygulanamaycak.





Düzenlemeler, ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsıyor.





BDDK'nın son hamlesi Merkez Bankası verilerinde bir yıldır 150 milyar TL olarak gösterilen batık kredi tutarının gerçekte daha düşük kaldığını gözler önüne seriyor.