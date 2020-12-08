Samanyolu Haber /Ekonomi / Batık krediler halının altına böyle süpürülüyor /08 Aralık 2020 14:12

Batık krediler halının altına böyle süpürülüyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) rejimi bir taraftan "Türkiye dünyada en hızlı büyüyen ekonomi" iddiasını dillendirirken, diğer taraftan bankaların batık krediler hakkında işlem yapılmasına izin vermiyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) batık kredileri öteleme süresini 31 Haziran 2021'e kadar uzattı. Uygulamaların geçerlilik tarihi 31 Aralık 2020'den sona erecekti.

Bankalar 30 Haziran 2021'e kadar kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanıyacak. Gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenilmeye devam edilecek.

Kart borçlarını öteledikleri süre boyunca bankaların asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönem tanımlayabilme uygulaması da 30 Haziran 2021'e kadar sürecek.

Yeniden yapılandırılmış kredilerin geri ödemesindeki şartlar için de kolaylık devam edecek. 

30 GÜNDEN FAZLA GECİKEN MÜŞTERİYE DE DOKUNULMAYACAK

90 günlük gecikme süresinin 180 güne çıkarılmasına benzer şekilde  bir yıllık takip süresinde anapara ve/veya faiz ödemesi 30 günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin 3'üncü grupta sınıflandırılma şartı 30 Haziran 2021'e kadar uygulanamaycak.

Düzenlemeler, ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsıyor.

BDDK'nın son hamlesi Merkez Bankası verilerinde bir yıldır 150 milyar TL olarak  gösterilen batık kredi tutarının gerçekte daha düşük kaldığını gözler önüne seriyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Batık krediler halının altına böyle süpürülüyor Sonraki Haber >>

Sabır, İman, Marifet ve Muhabbet

Sabır, İman, Marifet ve Muhabbet

Otobanda durmak çoğu zaman zordur

Otobanda durmak çoğu zaman zordur

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Kriz cinneti: Görenler şoke oldu!

Kriz cinneti: Görenler şoke oldu!

Doğu Perinçek'e haddini böyle bildirdi!

Doğu Perinçek'e haddini böyle bildirdi!

Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti yayınlanacak

Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti yayınlanacak

Yürek dağlayan görüntüler!

Yürek dağlayan görüntüler!

İstanbul'un göbeğinde bedava çorba kuyruğu!

İstanbul'un göbeğinde bedava çorba kuyruğu!

''Hamile kadınları, masumları tutukladığı için gece uyuyamayan hakimler var''

''Hamile kadınları, masumları tutukladığı için gece uyuyamayan hakimler var''
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:38:19