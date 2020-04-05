Samanyolu Haber /Gündem / Batman Cezaevi'ndeki isyan bastırıldı: İçeride kalan 650 kişi sevk ediliyor /05 Nisan 2020 10:38

Batman Cezaevi'ndeki isyan bastırıldı: İçeride kalan 650 kişi sevk ediliyor

Batman M Tipi Cezaevi’ndeki tutukluların isyan başlatmasının ardından müdahale edilirken, tutuklulardan bir kısmının çevre illerdeki cezaevlerine sevk edildiği öğrenildi.

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Batman M Tipi Cezaevi’nde infaz yasasından ayrı tutulan suçlardan yargılanan tutukluların dün akşam saatlerinde çıkardığı isyanın bastırılması sonrası bazı tutukluların çevre illere sevk edildiği öğrenildi.

Dün akşam koğuşların ateşe veren tutuklular "isyan" sloganı atmış, sloganlar cezaevi çevresinden de duyulmuştu. İsyanın başlamasıyla birlikte cezaevine çok sayıda ambulans, itfaiye sevk edilmiş, cezaevi çevresi de çevik kuvvet ve özel harekat polisleriyle ablukaya alınmıştı.

TUTUKLU YAKINLARI CEZEVİNE AKIN ETTİ

İsyanın kent merkezinde duyulması ile tutuklu yakınları cezaevine akın etti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar cezaevi önünde bekleyen yurttaşlar yetkililerin açıklama yapmasını istedi. Tutuklu yakınlarına herhangi bir açıklama yapılmazken gecenin ilerleyen saatlerinde cezaevinden dumanların yeniden yükselmesi ile kimi yurttaşlar olayı alkış ve ıslıklar ile protesto etti. Saatler ilerledikçe cezaevine çevre illerden çok sayıda cezaevi aracı sevk edildi. 

Mezopotamya Ajansı’nın İnsan Hakları Derneği (İHD) avukatlardan edindiği bilgiye göre cezaevinde bulunan 650 tutuklu sevk edildi.

TUTUKLULARA BİBER GAZIYLA MÜDAHALE EDİLDİ, HDP SAĞLIK KONTROLÜ İSTEDİ

Koğuşlarda çıkan yangın söndürülürken, tutuklulara da biber gazıyla müdahale edildiği öğrenildi. Yangının söndürülmesinin ardından kimi tutukluların çevre illerdeki cezaevlerine sev edildiği belirtilirken, Halkların Demokratik Partisi (HDP) tutukluların sağlık durumunu kontrol etme talebinde bulundu.

Yapılan başvuruya yanıt verilmezken, cezaevi önünde bekleyen kitle de dağıldı.
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