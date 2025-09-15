Batman’da katliam: Anne-baba ve 2 çocuğu kurulan pusuda katledildi

Batman’ın Beşiri ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce hafif ticari araca uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda, aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.





OTOMOBİLE SİLAHLI SALDIRI

Edinilen bilgilere göre, Eskihamur köyündeki evlerine dönen Şanlı ailesi, Beyçayır köyü mevkisinde pusuya düşürüldü. Baba Mehmet Şanlı’nın kullandığı hafif ticari araç, kimliği belirsiz saldırganlarca uzun namlulu silahlarla kurşun yağmuruna tutuldu. Araçta bulunan anne Takibe Şanlı ile çocukları Elanur (9) ve Akıncan (5) da saldırının hedefi oldu.





BİR AİLE YOK OLDU

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, aile fertlerinin tamamının hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.





Saldırının ardından jandarma ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Bölgede saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri de delil topladı.





VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Saldırı ile ilgili Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, “14.09.2025 günü saat 22:55 sıralarında Beşiri ilçemiz Eskihamur köyü yolunda seyir hâlinde olan, M.Ş. isimli şahsın kullandığı araca; içerisinde eşi T.Ş., kızı E.Ş. ve oğlu A.Ş.’nin bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlenmiştir. Yapılan incelemede araç içerisinde bulunan 4 vatandaşımızın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Söz konusu olaya ilişkin Cumhuriyet Savcılığınca adli tahkikat başlatılmış olup, güvenlik birimlerimizce olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalara ivedilikle başlanılmıştır. Gelişmelerden basın ve kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.