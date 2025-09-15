Batman’daki katliam: 24 kişi gözaltına alındı

Yakınları cenazede gözyaşlarına boğulurken, köyde büyük bir üzüntü yaşandı.





Batman’ın Beşiri ilçesinde dün gece yaşanan silahlı saldırı, bir aileyi yok etti. Saat 22.55 sıralarında Beyçayır köyü mevkiinde seyir halindeki hafif ticari araca uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Araçta bulunan Mehmet Şanlı, eşi Takibe Şanlı ve çocukları Elanur (9) ile Akıncan (5) hayatını kaybetti.Hayatını kaybeden baba ve iki çocuğu, Eskihamur köyünde yan yana defnedildi. Anne Takibe Şanlı ise Batman’da toprağa verildi. Cenaze törenleri sırasında jandarma, köy giriş-çıkışlarını kontrol altına aldı ve olası gerginliklere karşı geniş güvenlik önlemleri aldı.Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada şu ana kadar 24 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin bölgede çalışmalarının sürdüğü bildirildi.Anahtar kelimeler: Batman, Beşiri, silahlı saldırı, aile katliamı, cenaze, gözaltı, güvenlik önlemleri