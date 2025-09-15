Samanyolu Haber /Gündem / Batman’daki katliam: 24 kişi gözaltına alındı /15 Eylül 2025 20:04

Batman’daki katliam: 24 kişi gözaltına alındı

Batman’ın Beşiri ilçesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda anne, baba ve iki çocuk yaşamını yitirdi. Katliamın ardından köyde cenazeler gözyaşlarıyla toprağa verilirken, güvenlik güçleri 24 kişiyi gözaltına aldı.

Batman’ın Beşiri ilçesinde dün gece yaşanan silahlı saldırı, bir aileyi yok etti. Saat 22.55 sıralarında Beyçayır köyü mevkiinde seyir halindeki hafif ticari araca uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Araçta bulunan Mehmet Şanlı, eşi Takibe Şanlı ve çocukları Elanur (9) ile Akıncan (5) hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden baba ve iki çocuğu, Eskihamur köyünde yan yana defnedildi. Anne Takibe Şanlı ise Batman’da toprağa verildi. Cenaze törenleri sırasında jandarma, köy giriş-çıkışlarını kontrol altına aldı ve olası gerginliklere karşı geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yakınları cenazede gözyaşlarına boğulurken, köyde büyük bir üzüntü yaşandı.

24 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada şu ana kadar 24 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin bölgede çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Anahtar kelimeler: Batman, Beşiri, silahlı saldırı, aile katliamı, cenaze, gözaltı, güvenlik önlemleri
