Batman’daki katliam: 24 kişi gözaltına alındı

Hayatını kaybeden baba ve iki çocuğu, Eskihamur köyünde yan yana defnedildi. Anne Takibe Şanlı ise Batman’da toprağa verildi. Cenaze törenleri sırasında jandarma, köy giriş-çıkışlarını kontrol altına aldı ve olası gerginliklere karşı geniş güvenlik önlemleri aldı.
Yakınları cenazede gözyaşlarına boğulurken, köyde büyük bir üzüntü yaşandı.
24 KİŞİ GÖZALTINDA
Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada şu ana kadar 24 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin bölgede çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Anahtar kelimeler: Batman, Beşiri, silahlı saldırı, aile katliamı, cenaze, gözaltı, güvenlik önlemleri