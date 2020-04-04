Batman Kapalı Cezaevi'nde neler oluyor?

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari milletvekili Mehmet Ali Aslan şahsi Twitter hesabında Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'nden bir görüntü paylaştı.





Görüntülerde cezaevinin bir bloğunun üzerinde dumanların yükseldiği görülüyor. Kısa videoda içerideki protesto sesleri duyuluyor.





Aslan, "Görüntüler bugün Cezaevi yakınındaki evlerden çekilmiş. Tüm toplum eşitlik ve adalet istiyor. Korona salgını toplumsal uzlaşma ve helalleşme için bir fırsata çevrilebilir. Bu altın fırsatı kaçırmayın." ifadelerini kullandı.



