Samanyolu Haber /Gündem / Batman Kapalı Cezaevi'nde neler oluyor? /04 Nisan 2020 20:33

Batman Kapalı Cezaevi'nde neler oluyor?

İnfaz indiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde müzakere edilmeye başlandığı bir dönemde Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne ait olduğu belirtilen görüntüler söz konusu cezaevinde tutuklu ya da hükümlü bulunanların yakınlarını endişelendirdi.

Batman M Tipi Cezaevi'nde neler oluyor?

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari milletvekili Mehmet Ali Aslan şahsi Twitter hesabında Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'nden bir görüntü paylaştı. 

Görüntülerde cezaevinin bir bloğunun üzerinde dumanların yükseldiği görülüyor. Kısa videoda içerideki protesto sesleri duyuluyor.

Aslan, "Görüntüler bugün Cezaevi yakınındaki evlerden çekilmiş. Tüm toplum eşitlik ve adalet istiyor. Korona salgını toplumsal uzlaşma ve helalleşme için bir fırsata çevrilebilir. Bu altın fırsatı kaçırmayın." ifadelerini kullandı. 

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Batman M Tipi Cezaevi'nde neler oluyor?

Batman M Tipi Cezaevi'nde neler oluyor?

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