Bavulla 574 milyon dolar!

SAMANYOLUHABER- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 2020 yılı ocak ayında cari işlemler açığı, geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 528 milyon dolar artarak 1 milyar 804 milyon dolar olarak gerçekleşti.





Resmi döviz rezervleri 2,93 milyar dolar azalırken, "sıcak para" diye bilinen portföy yatırımları kaleminde 1 milyar 222 milyon dolar net çıkış oldu.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti döviz açığını kapatmak için yine "bavulla döviz getirme" formülüne müracaat etti. Ocakta net hata/noksan kalemi 574 milyon dolar fazla verdi.





Söz konusu tutarın kaynağı meçhul. AKP bu yolla son 17 yılda yurt dışından 55 milyar dolar getirmişti.





YABANCILAR BORSA İSTANBUL'DAN KAÇIYOR Aynı dönemde yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'da hisse senedi piyasasında 333 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetleri (tahvil) piyasasında 498 milyon dolarlık net satış yaptı.





Cair açığın artmasında ithalat ile ihracat arasındaki farkın 2019'un aynı ayına kıyasla 1 milyar 994 milyon dolar artarak 3 milyar 245 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.





Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, ocakta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 26 milyon dolar azalarak 765 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.



