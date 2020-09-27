Samanyolu Haber /Dünya / Bavyera Başbakanı kendisine gelen tehditleri açıkladı /27 Eylül 2020 15:02

Bavyera Başbakanı kendisine gelen tehditleri açıkladı

Almanya’nın Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ölüm tehdidi aldı. Hükümet ortağı CSU lideri Söder, dijital ortamda yapılan parti kurultayında kendisine gelen ölüm tehditlerinden bazılarını okudu.

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Korona önlemleri karşıtlarından sayısız tehdit mektupları aldığını belirten Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, enfeksiyon sayılarını mümkün olduğunca düşük tutmak için tüm çabayı göstereceğini söyledi. Aldığı tehdit mektuplarını kamuoyuna açıklayıp açıklamamayı uzun süre düşündüğünü belirten Söder, sanılandan daha büyük bir tehlikenin olduğunu göstermek için açıklamaya karar verdiğini söyledi.

‘SENİ PİS YAHUDİ DOMUZU’

Tehdit mektuplarından bazılarının içeriği şöyle: “Yarın hayatta olmayacaksınız. Sizi kurşuna dizeceğim, parça parça edip kaplanların önüne yem olarak atacağım.” “Yeter artık. Bu korkunç piskopat en yakın bir ağaca asılmalı.” “Seni pis Yahudi domuzu, seni gaz odasına atmak lazım.” “Söder sen Merkel’in iğrenç bir çizme yalayıcısısın.” Savcılık tehdit mektuplarıyla ilgili soruşturma başlattı.
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