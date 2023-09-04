Samanyolu Haber /Dünya / Bavyera Valisi, 'Yahudi karşıtlığıyla suçlanan' yardımcısını savundu /04 Eylül 2023 07:29

Bavyera Valisi, 'Yahudi karşıtlığıyla suçlanan' yardımcısını savundu

Almanya'da Bavyera Valisi Soeder, yardımcısı ve koalisyon ortağı Aiwanger'i 'Nazi iddiaları' nedeniyle kovmanın "orantısız" olacağı sonucuna vardığını belirtti.

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Almanya'da Bavyera Eyalet Valisi Markus Soeder, 35 yıl önce lise öğrencisiyken Yahudi karşıtı bir el ilanından sorumlu olduğu iddialarının hedefindeki yardımcısı Hubert Aiwanger'in görevde kalmasına izin vereceğini açıkladı.

Almanya'nın merkez sağ muhalefetinin önde gelen isimlerinden Vali Soeder, yardımcısı ve koalisyon ortağı Aiwanger'i kovmanın "orantısız" olacağı sonucuna vardığını belirtti. Soeder, bununla birlikte, Aiwanger'in Yahudi toplumu ve diğerleriyle yeniden güven inşa etmesi gerektiğini söyledi.

Soeder'e tepki

Valinin bu kararı, bir ay içinde yapılacak olan eyalet seçimleri öncesinde siyasi muhaliflerin sert eleştirilerine ve bir Yahudi cemaat liderinin tepkisine neden oldu.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Soeder'i siyasi taktiklere öncelik vermekle suçladı. Sosyal Demokrat bakan, Aiwanger'in "doğru düzgün özür dilemediğine ve suçlamalar karşısında ikna edici bir açıklama getirmediğine" dikkat çekerek "Sayın Soeder'in buna izin vermesi ülkemizin itibarını zedeliyor" yorumunda bulundu.

Sueddeutsche Zeitung gazetesi, 25 Ağustos baskısında, birincilik ödülünün "Auschwitz'in bacasından serbest uçuş" olarak belirtildiği "En büyük vatan haini kim?" başlıklı bir yarışmaya katılım broşürünü Aiwanger'in 17 yaşındayken hazırladığından şüphelenildiğini aktarmıştı.

"Cadı avı"

52 yaşındaki Aiwanger, kendini savunarak okul çantasında söz konusu broşürün birden fazla kopyasının bulunduğunu söylemiş, ancak broşürü kendisinin yazdığını reddetmişti.

Geçtiğimiz hafta boyunca Aiwanger'in gençliğindeki davranışları hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Aiwanger hakkında Hitler selamı verdiği, Nazi diktatörünü taklit ettiği ve okul çantasında Hitler'in "Kavgam" kitabını bulundurduğu gibi birçok yeni iddia gündeme getirildi.

Bu iddiaları "saçmalık" olarak nitelendiren Aiwanger, Hitler selamı verdiğini hiç hatırlamadığını ve Hitler'in konuşmalarını ayna karşısında prova etmediğini belirtti.

Gençliğinde bazı hatalar yaptığını kabul eden ve özür dileyen Aiwanger, kendisini aynı zamanda bir "cadı avının" kurbanı olarak gösteriyor.

Bu üslubunu seçim kampanyasında da sürdüren Aiwanger, rakiplerinin muhafazakar partisini zayıflatmak için "karalama kampanyası" yürüttüğünü öne sürüyor.

Bavyera Ekonomik İşler, Bölgesel Kalkınma ve Enerjiden Sorumlu Devlet Bakanı ve Bavyera Vali Yardımcısı Aiwanger, Bavyera'da muhafazakar bir güç olan ancak Almanya'nın ulusal parlamentosunda sandalyesi bulunmayan Hür Seçmenler partisine liderlik ediyor.
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