Samanyolu Haber /Dünya / Bavyera'da acil durum ilan edildi /06 Aralık 2020 18:46

Bavyera'da acil durum ilan edildi

Bavyera eyalet hükümeti vaka sayısındaki artış nedeniyle yine acil durum ilan etti. 9 Aralık'tan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacak. Vaka sayısının yoğun olduğu yerlerde gece sokağa çıkma yasağı getirilecek.

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Almanya'nın Bavyera eyaletinde koronavirüs vaka sayısının hala yüksek olması nedeniyle 9 Aralık'tan itibaren acil durum ilan edilmesine karar verildi. Eyalet Başbakanı Markus Söder liderliğindeki kabinenin Pazar günü yaptığı olağanüstü toplantıda alınan kararın Salı günü de eyalet parlamentosunun onayına sunulması öngörülüyor. Bavyera eyaleti, ilkbaharda da salgın nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Eyalet Başbakanı Söder, şimdiye kadar getirilen kısıtlamaların etkisini göstererek, vaka sayısındaki artış hızını frenlediğini, ancak vaka sayısının hala çok yüksek olduğunu söyledi. Söder, sağlık sistemine aşırı yük binmemesi için vaka sayısının aşağı çekilmesinin şart olduğunu söyledi.

Söder, eyalet hükümetinin Baden-Württemberg eyaletinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanmasına karar verdiğini de sözlerine ekledi. Buna göre, işe, kreşe, okula veya doktor randevusuna gidilmesi gibi zorunlu haller dışında sokağa çıkılmasına izin verilmeyecek. Ayrıca son bir hafta içinde vaka sayısı 100 bin kişide 200'ü aşan bütün kent ve kasabalarda saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanması öngörülüyor.

Sosyal temasta da kısıtlamaların uygulandığı eyalette 24-26 Aralık tarihleri arasındaki Noel sırasında bazı istisnalar yapılması planlanıyor, bu tarihlerde iki haneden en fazla 10 kişinin biraraya gelmesine izin verilecek. Yılbaşı gecesi kısıtlamaların gevşetilmesi planlarının aksine, yeni yıla girerken iki haneden 14 yaş arası çocuklar hariç en fazla beş kişinin bir araya gelmesine izin verilmesi öngörülüyor.

Uzaktan eğitime geçiliyor

İlk ve orta dereceli okullarda birinci ve yedinci sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime devam edilecek. Ancak meslek okullarının tamamında uzaktan eğitime geçilecek. Sekizinci sınıftan itibaren öğrenciler için dönüşümlü olarak yüz yüze ve uzaktan eğitim verilecek.

Almanya'da koronavirüs salgının başından bu yana vaka sayısının yüksek olduğu eyaletler arasında bulunan Bavyera'da parlamentonun hükümetin hazırladığı 10 maddelik önlem planını onaylaması halinde, kısıtlamalar 5 Ocak'a kadar geçerli olacak.

Bavyera'da alınan önlemlere rağmen, vaka sayısında belirgin bir düşüş gözlemlenmiyor. Cumartesi günü itibarıyla son 24 saat içinde 3 bin 734 vaka daha kaydedildi. Eyalette 100 bin kişide son yedi günde kaydedilen vaka sayısı 175 civarında seyrediyor. Salgınla mücadelede yetkili sağlık kuruluşu Robert Koch Enstitüsü, bu sayının 50'nin üzerinde olmasını risk olarak değerlendiriyor. Eyaletin Regen, Freyung-Grafenau kasabaları ile Passau ve Nürnberg kentlerinde bu değer 300'ün üzerinde bulunuyor. 

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