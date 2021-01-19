Bavyera'da FFP2 maskeler artık zorunlu

Eyalet sakinleri, dükkan ve toplu ulaşım araçları gibi kamuya açık toplu mekanlarda bugünden itibaren FFP2 tipi maske takmak zorunda. Komşu ülke Avusturya'nın da benzer kuralı hayata geçirmesi bekleniyor.







Salgının başından bu yana hangi tür maskenin ne kadar etkili koruma sağladığı en çok merak edilen soruların başında yer aldı. Maske takmanın bir zorunluluk olduğu durumlarda çoğu ülkede ağız ve burnu kalın bir kumaşla kapatmak yeterli sayılıyor. Cerrahi maskelere göre daha yoğun filtreleme özelliğine sahip FFP2 tipi maskeler genellikle sağlık çalışanları tarafından kullanılıyor.





Bavyera'da da bugüne kadar cerrahi maske veya bir kumaş parçası ile ağız ve burnu kapatmak yeterli görülüyordu.





Alman yetkililerin bugünden başlayarak halktan kullanmasını istedikleri FFP2 tipi maskeler Türkiye'de ise tartışma konusu. Bilim Kurulu üyesi Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'a göre Bavyera'da zorunlu kılınan maskeler halkın kullanımına uygun değil. Kayıpmaz, bu tür maskelerin solunan havayı yüksek oranda filtreleyip, dışarı verirken aynı oranda filtreleyemediğinden toplu alanlar için uygun olmadığını ifade etti. FFP2 maskelerinin sağlık çalışanlarına özel olarak tasarlandığını söyleyen Bilim Kurulu üyesi, Bavyera eyaletinin aldığı kararın aksine, günlük yaşamda maskenin kullanılmasının önerilmediğini savundu.





FFP2 tipi maskelerin 1 ila 5 Euro olan ücreti, cerrahi ya da standard tıbbi maskelere göre daha yüksek.





Bavyera eyaleti ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz ulaşabilmesi için 2,5 milyon maske dağıtılacağını duyurdu. Eyaletin toplam nüfusu 13 milyon civarında.