Bay Döner'in bol göndermeli reklamı sosyal medyayı salladı

Türkiye ve Irak’ta 110’u aşkın şubesiyle en büyük İskender kebap zincir restoranlarından biri olan Baydöner, yeni reklam filmi ‘Dertsiz Masa Örtüsü’ndeki dikkat çekici mesajlarıyla sosyal medyada gündem oldu.Reklam filminde hayat pahalılığından, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifa eden Berat Albayrak döneminde uygulama konan ve büyük tepki çeken kalıcı yaz saati uygulamasına, herkesin yurtdışına taşınmasından benzin fiyatlarına kadar birçok konuda cesur mesajlar veriliyor.

Reklam filminde restorandaki tüm masaların boş olması da dikkat çekiyor. Reklam filmi sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan ve yorum yapılan konular arasına girdi.“‘Bütün kış karanlıkta kalktık’ demeyelim de ‘Alışa alışa uyandık’ diyelim. ‘Herkes yurtdışına taşındı’ demeyelim de ‘Avrupalı çok tanıdığım var ya’ diyelim. ‘Ya ligin bile tadı kalmadı’ demeyelim ‘Başka hobiler ediniyoruz’ diyelim. Yani, şey… ‘Depoyu fulleyelim’ demeyelim, onu kim diyebilir, ‘Trafik kalmadı’ diyelim. ‘Hahyhhh’ demeyelim ‘İncinmişiz’ diyelim. ‘Büyük dertlerimiz var’ demeyelim de ‘Gündelik dertleri dert edemiyoruz’ diyelim. Yalnızca onun ‘dertsiz’ olabildiği şu günlerde; bir araya gelince dertlerin paylaşılarak hafiflediği Ramazan sofralarına vesile olabiliyorsak ne mutlu. Gelin beraber Baydöner’de buluşalım.”