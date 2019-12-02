Samanyolu Haber /Spor / Bayan Hentbol takımı kaza yaptı: 2 ölü, 15 yaralı /02 Aralık 2019 09:43

Bayan Hentbol takımı kaza yaptı: 2 ölü, 15 yaralı

Ordu'dan Yozgat'a maça giden Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımını taşıyan minibüs Yozgat'ta kaza yaptı. Minibüsün şarampole uçması sonucu 2 sporcu öldü, 15 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 13.00 sıralarında Zile- Alaca karayolunda meydana geldi.

Hentbol Kadınlar İkinci Ligi C grubunda mücadele eden Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımı, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar takımıyla oynayacakları maç için Ordu'dan yola çıktı.

Hentbolcuları taşıyan Ercan Akaman (54) yönetimindeki 52 RF 559 plakalı minibüs, Yozgat'ın Çekerek ilçesi Çandır köyü yakınlarına geldiğinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp dere yatağına devrildi.

"Kazada 2 sporcu hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı"

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) kazayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kazada ilk belirlemelere göre 2 sporcumuz hayatını kaybetti. 14 sporcumuzun da yaralı olduğu bilgisi ulaştı. Hayatını kaybeden sporcularımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Kazanın ardından bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslara çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 

Bakan Kasapoğlu'ndan taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, yaşamını yitiren sporcular için taziye mesajı paylaştı.

Yetkililerden olayla ilgili detaylı bilgi alan Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ordu'dan Yozgat'a maça giden Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün kaza yaptığını derin bir  üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kazada maalesef hayatını kaybeden sporcularımız var, kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımızın durumunu yakından takip ediyorum. Bütün imkânlarımızla sporcularımızın yanındayız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Acımız çok büyük. Başımız sağ olsun."

Birçok spor kulübü de taziye mesajı yayımladı.
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