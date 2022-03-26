Bayat ekmekten sonra şimdi de bayat tatlı satışı başladı

"Besi hayvanlarının hepsi zayıfladı"
Sözcü gazetesinin haberine göre; Bulut, tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunları da şu sözlerle özetledi: "Zaten Avrupa ölçeğinde en düşük et tüketicisiyken bu daha da azaldı. Sadece et için değil süt için beslenen hayvanlar bile bakılamaz hale geldi. Yemle süt arasında bir oran olması gerek lakin bakıyorsunuz bugün süt fiyatlarından daha pahalı yem fiyatları var.
Besi hayvanları beslenemediği için kilo kaybediyor. Hayvanlarımız zayıfladı hepsinin kemikleri çıkmış durumda. Bir çiftçi kadın,' kendi beslediğim inekten sütü 8 TL'ye mal ediyordum, ineğe kesime götürdüm komşudan 5 TL'ye süt alıyorum' diyor. Bir tedbir alınması gerekiyor."