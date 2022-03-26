Samanyolu Haber /Ekonomi / Bayat ekmekten sonra şimdi de bayat tatlı satışı başladı /26 Mart 2022 14:38

Bayat ekmekten sonra şimdi de bayat tatlı satışı başladı

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, şekere gelen son zamlardan sonra bayat tatlı satışlarının başladığını söyledi.

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Şeker zamlarının ardından Adana'da bir pastanede tel kadayıfın tazesinin 100 TL'den baya­tının ise 50 TL'ye satıldığını belirten Bulut, "Taze tatlıya parası yetmeyen vatandaş ucuza bayat tatlı alıyor. Önümüz Ramazan. Ramazan'da daha çok tüketilen ürün­lerde korkunç bir artış var. Bu iktidar insanlara Ramazanı bile zehir etti" diye konuştu.

"Besi hayvanlarının hepsi zayıfladı"

Sözcü gazetesinin haberine göre; Bulut, tarım ve hayvancılıkta yaşa­nan sorunları da şu sözlerle özetledi: "Zaten Avrupa ölçeğinde en düşük et tüketicisiyken bu daha da azaldı. Sadece et için değil süt için besle­nen hayvanlar bile bakılamaz hale geldi. Yemle süt arasında bir oran olması gerek lakin bakıyorsunuz bugün süt fiyatlarından daha pahalı yem fiyatları var.

Besi hayvanları beslenemediği için kilo kaybediyor. Hayvanları­mız zayıfladı hepsinin kemik­leri çıkmış durumda. Bir çift­çi kadın,' kendi beslediğim inekten sütü 8 TL'ye mal ediyordum, ineğe kesime götürdüm komşudan 5 TL'ye süt alıyorum' di­yor. Bir tedbir alınması gerekiyor."

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