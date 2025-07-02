Bayburt-Erzurum sınırında uçak kazası! Yardım edin, ölüyoruz

Uçağın dünya turuna çıkan 57 yaşındaki Elektrik mühendisi pilot Mehmet Demirci'ye ait olduğu öğrenildi. Demirci'nin ağır yaralı olarak kuleye haber verdiği ortaya çıktı.





Bayburt-Erzurum sınırında içerisinde 2 kişinin bulunduğu M20 J tipi uçak kaza kırıma uğradı.Edinilen bilgiye göre, Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Bayburt ile sınırda olan Erzurum'un Pazaryolu ilçesi kırsalına, bir hava aracının düştüğü ihbarı geldi. Uçakta bulunan 2 kişiye ulaşmak için jandarma, AFAD, sağlık ve çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye yönlendirildi.Acil çağrıda bulunduktan sonra DHA muhabirinin telefonla ulaştığı yolcu Hicran Kaya, “Uçağımız dağa çarptı. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Yardım edin ölüyoruz” diyerek, hayati risklerinin bulunduğunu ifade etti.