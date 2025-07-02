Samanyolu Haber /Gündem / Bayburt-Erzurum sınırında uçak kazası! Yardım edin, ölüyoruz /02 Temmuz 2025 21:07

Bayburt-Erzurum sınırında uçak kazası! Yardım edin, ölüyoruz

Dünya turuna çıkan mühendis pilot Mehmet Demirci'nin kullandığı uçak dağa çarptı. Pilot Demirci'nin ağır yaralı olarak durumunu bildirip, yardım istediği öğrenildi. Bayburt-Erzurum sınırında meydana gelen kaza sırasında uçakta bulunan Demirci ve yanındaki yolcuya ulaşmak için ekipler bölgeye sevk edildi.

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Bayburt-Erzurum sınırında içerisinde 2 kişinin bulunduğu M20 J tipi uçak kaza kırıma uğradı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Bayburt ile sınırda olan Erzurum'un Pazaryolu ilçesi kırsalına, bir hava aracının düştüğü ihbarı geldi. Uçakta bulunan 2 kişiye ulaşmak için jandarma, AFAD, sağlık ve çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye yönlendirildi.

Uçağın dünya turuna çıkan 57 yaşındaki Elektrik mühendisi pilot Mehmet Demirci'ye ait olduğu öğrenildi. Demirci'nin ağır yaralı olarak kuleye haber verdiği ortaya çıktı.

‘YARDIM EDİN ÖLÜYORUZ’

Acil çağrıda bulunduktan sonra DHA muhabirinin telefonla ulaştığı yolcu Hicran Kaya, “Uçağımız dağa çarptı. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Yardım edin ölüyoruz” diyerek, hayati risklerinin bulunduğunu ifade etti. 
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