Bayburt’ta mitinge engel! KYK yurtları boşaltıldı, üniversite tatil edildi





CHP’ye Miting Alanı Verilmedi, Öğrenciler Yurttan Çıkarıldı





Miting Genç Osman Stadı Önünde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, hazırlık sürecine dair bilgi verirken, Bayburt’ta 14 yıl aradan sonra ilk kez miting düzenleneceğini hatırlattı. Zeybek, “2011 yılında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Saat Kulesi’nde halkla bir araya gelmişti. O tarihten sonra Bayburt’ta ne bir miting düzenlendi ne de aday çıkarıldı. Ancak artık CHP Türkiye’nin birinci partisidir ve lideri Türkiye’nin her noktasında halkla buluşur,” ifadelerini kullandı.





Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 10’uncusu, Bayburt’ta gerçekleştirilecek. Ancak miting öncesinde yaşanan gelişmeler, kentte siyasi tansiyonu yükseltti.CHP’nin Bayburt’ta miting düzenlemek istediği alana izin verilmezken, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı KYK yurtlarının boşaltılması talimatı verildi. Bayburt Üniversitesi'nin ise miting öncesinde tatile girdiği bildirildi. KYK yurtlarında kalan öğrencilere, cuma günü saat 17.00’ye kadar eşyalarını toplayıp yurtları terk etmeleri yönünde bilgilendirme yapıldı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla düzenlenecek miting, saat 13.30’da Genç Osman Stadı önünde gerçekleştirilecek. CHP milletvekilleri miting hazırlıkları kapsamında günler öncesinden Bayburt’a giderek saha çalışmalarına başladı.Bayburt’un Türkiye’nin en küçük illerinden biri olduğuna ve geçmişte CHP'nin bölgede düşük oy oranlarıyla temsil edildiğine dikkat çeken Zeybek, buna rağmen kentte güçlü bir değişim gözlemlediklerini belirtti. Ayrıca, şehirde hissedilen siyasal baskıya da dikkat çekerek, “Pek çok vatandaş, görünür olmaktan çekindiğini, aksi takdirde çocuklarının işinden ya da kendi geçiminden olacağını söylüyor,” dedi.Zeybek, mitingde hem Bayburt’un yerel sorunlarının hem de Türkiye genelindeki hukuksuzluk, adaletsizlik ve ekonomik kriz gibi konuların ele alınacağını vurguladı. Genel Başkan Özgür Özel’in bugün Bayburt’a geleceği ve geceyi kentte geçirdikten sonra İstanbul’a döneceği bildirildi.