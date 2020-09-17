Samanyolu Haber /Gündem / Baydemir'e kırmızı bülten talebi /17 Eylül 2020 15:30

Baydemir'e kırmızı bülten talebi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında kırmızı bülten ve iade talebini Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

SHABER3.COM

Baydemir, 2004-2014 yılları arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Haziran 2015 seçimlerinde ise HDP Şanlıurfa Milletvekili olarak görev yaptı. Baydemir'in şu an İngiltere'de olduğu belirtiliyor.

Baydemir hakkındaki suçlamalar ve tespit edilen eylemlerin yer aldığı yazıda, Osman Baydemir hakkında Diyarbakır 3'üncü Sulh Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olmak' suçundan yokluğunda tutuklama kararı verildiği ve işlediği iddia edilen suçun, askeri ve siyasi olmadığı hatırlatıldı. Cumhuriyet Savcısı, talep yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Şüpheli Osman Baydemir'in işlediği iddia edilen Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçu nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızla soruşturma yapılmaktadır. Ülkenizde olduğu belirtilen şüpheli hakkındaki soruşturmanın sonuçlandırılabilmesi için Türkiye'ye iade edilmesini rica ederim. İade kararı için ek bilgi veya belgeye ihtiyaç duyarsanız size ulaştırmamız için tercüme süresi de gözetilerek lütfen uygun bir süre veriniz. Bu vesileyle en derin sayılarımı sunar, göstereceğiniz işbirliği için şimdiden teşekkür ederim."

Hazırlanan kırmızı bülten formu ve iade talebi, İngiltere'deki makamlara iletilmek üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Baydemir'e kırmızı bülten talebi Sonraki Haber >>

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında

İnsanların maske takıp takmadığını robotlar tespit edecek

İnsanların maske takıp takmadığını robotlar tespit edecek

ABD'deki evsizlik krizi

ABD'deki evsizlik krizi

Nehirde aniden ortaya çıktı! Timsahlar bile kaçacak delik aradı

Nehirde aniden ortaya çıktı! Timsahlar bile kaçacak delik aradı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Sınır polisinden kaçarken devrildi

Sınır polisinden kaçarken devrildi

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:01:20