Samanyolu Haber /Gündem / Baydöner, sosyal medyada gündem olan reklam filmini sildi /09 Nisan 2022 14:45

Baydöner, sosyal medyada gündem olan reklam filmini sildi

Baydöner, hayat pahalılığına eleştiriler yönelten ve dün geceden beri sosyal medyanın gündeminde bulunan reklamını sildi. Kurumdan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bay Döner'in bol göndermeli reklamı sosyal medyayı salladı

Türkiye'nin en büyük iskender kebap zincir restoranlarından biri olan Baydöner, yeni reklam filmi 'Dertsiz masa örtüsü'yle sosyal medyada gündem oldu.

Dün gece yayınlanan filmde, Kasım 2020'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak döneminde uygulamaya konan ve büyük tepki çeken kalıcı yaz saati uygulamasına, benzin fiyatlarına kadar birçok konuda cesur mesajlar veriliyordu. Restorandaki tüm masaların boş olması da dikkat çeken unsurlardan biriydi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI 'MUHALEFETTEN BİLE İYİ MUHALEFET YAPILIYOR' DEDİ, REKLAM FİLMİ SİLİNDİ

Twitter kullanıcılarının “Muhalefetten bile iyi muhalefet yapıyor” diye yorumladığı reklam filmi, öğle saatlerinde kaldırıldı.

Gelişmeye ilişkin kurumdan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Reklamının seslendirmeni sitem etti: Çok şey yazılabilir ama...

Baydöner'in sosyal medyanın gündemine oturan reklamını seslendiren Mehmet Ozan Dolunay, "Hayat sizi gerçekleri görmekten korkmayan vicdanlı insanlarla karşılaştırsın" dedi.

İskender kebap zincir restoranlarından biri olan Baydöner, yeni reklam filmi ‘Dertsiz Masa Örtüsü’ndeki mesajlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Baydöner, sosyal medyanın gündemine oturan reklam filmini kendisine ait sosyal medyalardan kaldırdı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.



Döner zincir restoranlarından Baydöner'in sosyal medyada çok konuşulan 'Dertsiz Masa Örtüsü' reklamının seslendirmeni Mehmet Ozan Dolunay "Seslendirdiğim 'bay döner' reklamı bazı kesimleri rahatsız etmiş sanırım. Yayından kaldırmışlar reklamı. Çok şey yazılabilir bununla ilgili ama ben sadece ufak bir temennide bulunacağım. Hayat sizi gerçekleri görmekten korkmayan, cesur, dürüst ve vicdanlı insanlarla karşılaştırsın" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Baydöner, sosyal medyada gündem olan reklam filmini sildi Sonraki Haber >>

Uzay Turizminde yeni bir eşik daha aşıldı: 55 milyon dolar verip uzaya çıktılar

Uzay Turizminde yeni bir eşik daha aşıldı: 55 milyon dolar verip uzaya çıktılar

Ülkü Ocakları'ndan 50 kişilik grup stüdyoyu bastı

Ülkü Ocakları'ndan 50 kişilik grup stüdyoyu bastı

Rusya'daki hayalet radyo 'MDZhB'İ kim yönetiyor?

Rusya'daki hayalet radyo 'MDZhB'İ kim yönetiyor?

Avrupa Birliği liderleri Ukrayna’da

Avrupa Birliği liderleri Ukrayna’da

Dükkan sahibi 'Tebliğciler'i bakın nereye yönlendirdi

Dükkan sahibi 'Tebliğciler'i bakın nereye yönlendirdi

‘Galatasaray’ın gelmiş geçmiş en iyi santraforu kim’ sorusuna ‘Hakan Şükür’ diyemedi

‘Galatasaray’ın gelmiş geçmiş en iyi santraforu kim’ sorusuna ‘Hakan Şükür’ diyemedi

Fethullah Gülen Hocaefendi Ramazan'ı nasıl geçiriyor?

Fethullah Gülen Hocaefendi Ramazan'ı nasıl geçiriyor?

AKP 'şatafatlı' sahurla gövde gösterisi yaptı, tepkiler üzerine geri adım attı

AKP 'şatafatlı' sahurla gövde gösterisi yaptı, tepkiler üzerine geri adım attı

İşte Ruslar'ın Buça'da yaptığı sivil katliamının en net delili

İşte Ruslar'ın Buça'da yaptığı sivil katliamının en net delili

Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumuna da alınmadı

Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumuna da alınmadı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:56:00