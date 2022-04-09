Baydöner, sosyal medyada gündem olan reklam filmini sildi





Twitter kullanıcılarının “Muhalefetten bile iyi muhalefet yapıyor” diye yorumladığı reklam filmi, öğle saatlerinde kaldırıldı.

Gelişmeye ilişkin kurumdan herhangi bir açıklama yapılmadı.







Reklamının seslendirmeni sitem etti: Çok şey yazılabilir ama...







Baydöner'in sosyal medyanın gündemine oturan reklamını seslendiren Mehmet Ozan Dolunay, "Hayat sizi gerçekleri görmekten korkmayan vicdanlı insanlarla karşılaştırsın" dedi.



İskender kebap zincir restoranlarından biri olan Baydöner, yeni reklam filmi ‘Dertsiz Masa Örtüsü’ndeki mesajlarıyla sosyal medyada gündem oldu.



Baydöner, sosyal medyanın gündemine oturan reklam filmini kendisine ait sosyal medyalardan kaldırdı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.











Döner zincir restoranlarından Baydöner'in sosyal medyada çok konuşulan 'Dertsiz Masa Örtüsü' reklamının seslendirmeni Mehmet Ozan Dolunay "Seslendirdiğim 'bay döner' reklamı bazı kesimleri rahatsız etmiş sanırım. Yayından kaldırmışlar reklamı. Çok şey yazılabilir bununla ilgili ama ben sadece ufak bir temennide bulunacağım. Hayat sizi gerçekleri görmekten korkmayan, cesur, dürüst ve vicdanlı insanlarla karşılaştırsın" dedi.



Türkiye'nin en büyük iskender kebap zincir restoranlarından biri olan Baydöner, yeni reklam filmi 'Dertsiz masa örtüsü'yle sosyal medyada gündem oldu.Dün gece yayınlanan filmde, Kasım 2020'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak döneminde uygulamaya konan ve büyük tepki çeken kalıcı yaz saati uygulamasına, benzin fiyatlarına kadar birçok konuda cesur mesajlar veriliyordu. Restorandaki tüm masaların boş olması da dikkat çeken unsurlardan biriydi.