Samanyolu Haber /Spor / Bayern hezimeti sonrası Barcelona'da flaş ayrılık /18 Ağustos 2020 19:19

Bayern hezimeti sonrası Barcelona'da flaş ayrılık

Barcelona'da son dakika gelişmesi... Bayern Münih'e 8-2 yenilerek hezimete uğrayan Katalan ekibinde beklenen ayrıllık gerçekleşti. Bu sezon yönetim ve Abidal ile sorunlar yaşayan Messi'nin takımda kalması adına yönetim değişikliği şartını sunduğu iddia ediliyordu. Bu durum henüz gerçekleşmedi ancak yönetim, Messi ile sorunlar yaşayan sportif direktör Eric Abidal'i görevinden aldı.

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 Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 8-2 mağlup olan Barcelona'da sular durulmuyor. Katalan ekibinde beklenen oldu ve sportif direktör Eric Abidal'in görevine son verildi.Abidal’in bazı futbolcuları kasten oynamamakla suçlaması ve Messi’nin de bir saat içinde Twitter’dan ona ‘isim söylemesi’ çağrısında bulunması üzerine Barcelona'da ilk çatlak oluşmuştu. Devamındaki süreçte sportif başarıdan uzaklaşan Katalan ekibi Bayern Münih'e mağlup olunca ipler tamamen koptu ve köklü değişiklikler için ilk adım atıldı.

Pique'nin maç sonu "Barcelona'da yapı değişmeli" sözlerini destekleyen futbolcular erken seçim istedi. Messi'nin ise kulüpte kalma şartlarından birinin de yönetim değişikliği olduğu öğrenildi. Bu sezon yönetim ve Abidal ile sorunlar yaşayan Messi'nin kalması adına yönetim değişikliği şartını sunduğu iddia ediliyordu. 

Bu gelişmenin ardından adı PSG, Manchester City gibi devlerle anılan Arjantinli Barcelona'da kalabilir.Messi'nin yeni yönetimle birlikte teknik direktörlüğe Xavi'nin getirilmesini ve aynı zamanda değişen yönetimin hiçbir şekilde futbol takımının içişlerine müdahale etmemesi şartını koyduğu iddia ediliyor. 

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