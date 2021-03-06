Bayern Münih 4-2 Borussia Dortmund

Bundesliga'nın 24. haftasında Bayern Münih, Borussia Dortmund'u konuk etti. Der Klassiker'de geceye iki takımın golcüleri damga vururken kazanan Bayern Münih oldu.



Borussia Dortmund maça çok hızlı başladı. 2. dakikada Erling Haaland açılışı yaptı. Bayern bu golün şokunu henüz atlatamamışken 9. dakikada Erling Haaland durumu 2-0'a getirdi.



Borussia Dortmund erken gollerin ardından skoru koruyamadı. 26. dakikada Robert Lewandowski farkı bire indirirken Polonyalı golcü 44. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.



Bayern Münih son dakikalarda Dortmund'u yıktı



İlk yarısı 2-2 biten maçın son dakikalarında Bayern Münih rüzgarı esti. 88. dakikada Leon Goretzka takımını 3-2 öne geçirdi. 90. dakikada yeniden sahne alan Robert Lewandowski ise sonucu belirledi.



Bayern Münih, 2-0 geriye düştüğü maçta Borussia Dortmund'u 4-2 yenmeyi başarırken Robert Lewandowski hat-trick yaptı.



Bu sonucun ardından Bayern Münih 55 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Dortmund ise 39 puanla 6. sırada kaldı.