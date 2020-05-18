Samanyolu Haber /Spor / Bayern Münih sahaya çıktı: Maçta 2 gol vardı /18 Mayıs 2020 00:01

Bayern Münih sahaya çıktı: Maçta 2 gol vardı

Koronavirüs önlemleri nedeniyle durdurulan Alman birinci futbol ligi Bundesliga yeniden başladı. 26'ncı haftada Union Berlin'e konuk olan Bayern Münih sahadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.

SHABER3.COM

Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak devam eden Almanya Bundesliga'nın 26'ncı haftasında Union Berlin'e konuk olan Bayern Münih, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

An der Alte Försterei Stadumu'nda oynanan müsabaka öncesinde, tüm maçlarda olduğu gibi Koronavirüs önlemleri alındı. Oyuncular stada maskelerle gelip, soyunma odasında da maskelerini çıkartmadılar. Karşılaşma için getirilen toplar sürekli olarak dezenfekte edilirken, yedek kulübesinde bulunan oyuncular aralarındaki sosyal mesafeye dikkat etti. edildi ve yedek kulübesindeki herkes maskelerini taktı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 40'ıncı dakikada penaltıdan Robert Lewandowski ile 80'inci dakikada Benjamin Pavard kaydetti. Bayern Münihli futbolcular gol sevinçlerini ise dirsek temasıyla yaşadı. Bayern Münin bu galibiyet ile puanını 58'e çıkartırken Union Berlin 30 puanla 12'nci sıraya geriledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bayern Münih sahaya çıktı: Maçta 2 gol vardı Sonraki Haber >>

İstanbul Fatih'te yürek burkan görüntü

İstanbul Fatih'te yürek burkan görüntü

Belçika Başbakanı'na protesto: Doktor ve hemşireler sırtını döndü

Belçika Başbakanı'na protesto: Doktor ve hemşireler sırtını döndü

NAAT GECESİ 2020 bu akşam

NAAT GECESİ 2020 bu akşam

Nükleer Santrali yıktılar

Nükleer Santrali yıktılar

İlginç Kamyon kazası

İlginç Kamyon kazası

Kimyasal fabrikada patlama

Kimyasal fabrikada patlama

Arınç: Her akşam camilerden mevlit, dua, salavat okunması bence bid'attır

Arınç: Her akşam camilerden mevlit, dua, salavat okunması bence bid'attır

Kanter’in başlattığı kampanyaya ünlülerden destek

Kanter’in başlattığı kampanyaya ünlülerden destek

Metin Külünk’ten ilginç Marmaray paylaşımı

Metin Külünk’ten ilginç Marmaray paylaşımı

Uçak elektrik kablolarına çarptı

Uçak elektrik kablolarına çarptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:24:52